الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الشيوخ" يحيل طلب مناقشة بشأن التواصل مع الدارسين بالخارج للجنة برلمانية

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة بشأن الخطة المقررة للاستفادة للتواصل الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، والمناقشات التي دارت حوله وتعقيب وزيرة الدولة للهجرة وشئؤن المصريين بالخارج إلى لجنة مشتركة من الجنة الشئون الخارجية ومكتب لجنة التعليم.

وقال النائب شريف الجابري، في طلب المناقشة: فؤجئنا عند اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، بوجود أكثر من 3000 طالب مصري مقيدين بالجامعات الأوكرانية، وأكثر من 13000 طالب مصري بالجامعات الروسية.

وأضاف النائب: لا نتحدث عن الطلبة المصريين التابعين للبعثات الرسمية ولكن الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الأجنبية علي نفقتهم الخاصة في مختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس، ماجستير - دكتوراه) وربما يقدر عددهم بعشرات الألاف، أن لم يكن مئات الألاف في مختلف دول العالم وخاصة الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا حيث لا توجد احصائيات رسمية أو غير رسمية بذلك.

 وتابع: هؤلاء الطلاب يتلقوا مستوى تعليمي رفيع ولا تتحمل الدولة أي نفقات تجاهم ومنهم من يعود إلي الوطن بعد انتهاء مدة دراسته، ومنهم من يلتحق بوظائف في دول أجنبية في شركات ومراكز بحثية ومؤسسات مرموقة.

وأضاف: وتفتقد الدولة المصرية تماما لوسائل التواصل الفعال مع هؤلاء الطلاب سواء من خلال بعثاتنا الدبلوماسية المنتشرة حول العالم أو من خلال الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وطالب النائب إحصائية بعدد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج وأماكن دراستهم وخطة الحكومة للتواصل مع هؤلاء الطلاب والاستفادة منهم، وخطة البعثات الدبلوماسية في الخارج لاستيعاب هؤلاء الطلاب والاستفادة منهم والمساهمة في رفع وعيهم بالشأن العام المصري.

مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة عامة المصريين الدارسين بالخارج المصريين بالخارج

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