الثلاثاء 19 مارس 2024
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سياسي

برلمانى يطالب دول العالم بالتراجع عن قرار تعليق مساعداتها للأونروا

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

انتقد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الاستهداف الإسرائيلي المستمر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتعمد تعطيل المنظمة الأممية الوحيدة التي تعمل بشكل حصري داخل قطاع غزة في ظل ما يتعرض له من إبادة جماعية تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال ادعاءات كاذبة حول مساعدات تقدمها المنظمة لمقاومي حماس والتعاون معهم من خلال استخدام مقاراتها في القطاع. 

ودعا محسب، الدول المانحة التي أعلنت عن تعليق مساعداتها للمنظمة، بسبب الادعاءات الإسرائيلية أن تتراجع عن موقفها، وأن تتوقف عن دعم دولة الاحتلال دون قيد أو شرط خاصة عندما يتعلق الأمر بشعب أعزل غير قادر على مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية التي أسقطت ما يزيد على 30 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، مطالبًا المجتمع الدولي بأن يكف عن الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، وأن يتم إعلاء القيم الإنسانية والتدخل لإنهاء هذه الإبادة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين والتي تخالف القانون الدولي والإنساني. 

وأكد النائب ضرورة زيادة حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تصل إلى قطاع غزة، من أجل تخفيف معاناة الأهالي الذين يواجهون أقسي الظروف الإنسانية، حيث يهدد شبح المجاعة أكثر من 2مليون فلسطيني داخل القطاع المحاصر، وذلك من خلال مسارات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع. 

وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية أن استمرار هذه الحرب الغاشمة التي نراها حربًا من طرف واحد، سيدفع المنطقة نحو مزيد من العنف، مما يؤثر على أمنها واستقرارها، وهو ما ستكون له تأثيرات سلبية على الأمن والسلم العالميين، لافتًا إلى أن هذه الحرب ومع تدخل أطراف إقليمية تسببت في توتر حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر وقناة السويس، متوقعًا أن يزداد الأمر سوءًا حال استمرار هذه الحرب لفترة أطول. 

الاستهداف الإسرائيلي الاستهدافات الاسرائيلية الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

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