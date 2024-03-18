بعد تحذيرات الاتحاد الأوروبى.. الأونروا: المجاعة فى قطاع غزة ستطال جميع سكانه

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، إن المجاعة في قطاع غزة ستطال جميع سكانه.

وأضاف لازاريني: "أكثر من 150 من منشآت الوكالة في قطاع غزة تم تدميرها بالكامل"، مؤكدًا أن عددا من موظفي الوكالة في قطاع غزة تعرضوا للاحتجاز والتحقيق.

دعم مصر لوكالة الأونروا

يأتي ذلك بينما أعلن وزير الخارجية سامح شكري، دعم مصر لوكالة الأونروا التي لا غنى عن دورها في تقديم المساعدات، مضيفًا: "ينبغي أن يكون هناك استجابة أقوى فيما يتعلق بالمساعدات وهذا يتطلب زيادة دعم الأونروا".

وأكد شكري وجود توافق دولي على عدم إجراء أي عمليات عسكرية في الوقت الراهن في رفح.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت "الأونروا" عن عدم تسهيل السلطات الإسرائيلية دخول إلا 25% من المساعدات المقررة إلى شمال قطاع غزة حتى الآن.

وأضافت الأونروا، في بيانها:"28% من الأطفال دون سن الثانية في خان يونس ووسط قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد.

الاتحاد الأوروبى: إسرائيل تخلق مجاعة فى غزة

من جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن غزة تتحول إلى مكان بلا نظام ما يضع سكانه أمام خيار المغادرة أو العنف.

وأضاف بوريل في تصريحات صحفية ظهر اليوم: "إسرائيل تخلق مجاعة في غزة وما يحدث من صنع من يمنع دخول المساعدات إلى القطاع ومن يتحكم في الحدود".

واعتبر بوريل، خلال تصريحاته استخدام إسرائيل للمجاعة كسلاح في وجه سكان غزة.