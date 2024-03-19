طارق عبد العزيز يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

تقدم النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى حرب العاشر من رمضان، مؤكدًا بأنها ملحمة غيرت وجه التاريخ.

أضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، “أننا في هذة الأيام المباركة في أمسّ الحاجة خلال الوقت الراهن إلى استلهام روح العاشر من رمضان الذي يوافق السادس من أكتوبر 1973 تلك الروح العظيمة التى كانت تسكن كل مصرى ومصرية، لعبور التحديات الراهنة في تلك الملحمة الخالدة التى سطرت ذكراها قواتُنا المسلحة الباسلة حين رُدت الكرامة للمصريين وللعرب، وعبرت خط بارليف المنيع، واستردت الأرض”.

وقال، إن ذكرى العاشر من رمضان ما زالت تنهل منها الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء، ومثال يحتذى به فى الإصرار على صون الكرامة الوطنية، ودرس فى الحفاظ على الأوطان.

ووجة عبدالعزيز التحية لرجال القوات المسلحة، قادة، وضباط، وأفراد، وجنودًا، ولكل الشعب المصري الذي يقف صفًا واحدًا خلفكم، وقلبًا واحدًا معكم في أي وقت وفي أي ميدان.

ويعقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة 3 مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول، فضلًا عن نظر تقارير اللجان النوعية بشأن 4 اتفاقيات دولية.

ويناقش المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.