ناصر عثمان: ذكرى العاشر من رمضان تدل على عظمة الشعب المصري

هنأ النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بالذكرى المجيدة لملحمة نصر العاشر من رمضان.

وقال النائب الدكتور ناصر عثمان، إن ذكرى العاشر من رمضان ملحمة تاريخية سطرها أبناء الشعب المصري، من قواتنا المسلحة الباسلة، ونقطة تحول كبرى في التاريخ الحديث، وشاهدة على عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل وعزيمة وكفاءة المقاتل المصري في الدفاع عن وطنه صون أرضه وحماية مكتسباتها.

وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذه الملحمة نتعلم منها العبر والدروس التي ستظل راسخة في وجداننا جميعا، حيث قهر المستحيل في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الأوطان وأن نكون على قلب رجل واحد للعبور ببلدنا إلى بر الأمان، وتجاوز كافة الصعاب سبيلا لتحقيق نهضة بلدنا ورفعة أوطاننا.

ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى حرب العاشر من رمضان، ستظل خالدة في كل العصور ذلك الحدث الملهم للأمة المصرية وستظل نموذجا لتضافر الشعب المصري مع قيادته السياسية وقواته المسلحة رافعين شعار النصر رافضين الهزيمة.

وأشار أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلي أن هذه الانتصارات تدل على عظمة الشعب المصري وتفانيه وتماسكه أجل القضية الوطنية والوقوف خلف قواته المسلحة، رغم الضريبة الكبيرة التي يدفعها أبناؤنا من أرواحهم سبيلا للدفاع عن أمن هذا الوطن العزيز، فشهداء هذا الوطن على مر التاريخ دفعوا بدمائهم وأرواحهم الخالدة وصحة بكل غال ونفيس لكي نعيش آمنين مستقرين، داعيا الله أن يرحم شهداء الوطن وأن يظل وطننا العزيز شامخا كبيرا قادرا بسواعد أبنائه على مواجهة أية صعاب وتحديات.