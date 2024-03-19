الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"المؤتمر": زيارة بلينكن إلى مصر خطوة جديدة لحلحلة القضية الفلسطينية

بلينكن
بلينكن

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مصر تتحرك فى كل الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال، وضخ المزيد من المساعدات الإنسانية، خاصة أن إسرائيل تتعمد تجويع الشعب الفلسطينى والأمور تزداد سوءا يوما تلو الآخر.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، للشرق الأوسط، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، للسماح بالإفراج عن الرهائن، ومنها زيارة مصر والسعودية لبحث سبل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى مناقشة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب، يعكس دور الدولة المصرية فى حل القضية.

وأكد السعيد غنيم أن مصر تبذل جهودا غير عادية لدعم القضية، بداية من رفض التهجير القسري بشكل قاطع وحشد رأى عام عالمى لرفض التهجير، مرورا بعرض القضية وما يجري على الأراضي الفلسطينية بشفافية تامة للعالم ونجحت الدولة فى تغيير وجهة نظرهم حيال حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال، إضافة للمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن حل القضية يكمن فى حل الدولتين، وإعطاء الأمل للشعب الفلسطينى فى إقامة دولة لهم على حدود 67 عاصمتها القدس، وفى نفس الوقت يراعى الأمن، لسرعة حقن الدماء وتوقف قتل الأبرياء العزل بعد تشريع ملايين الأشخاص وقتل آلاف الأطفال والشيوخ والنساء على مدار الفترة الأخيرة فى حالة صمت من قبل المجتمع الدولي.

من جهته، تقدم النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامه عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى حرب العاشر من رمضان، مؤكدًا أنها ملحمة غيرت وجه التاريخ.

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