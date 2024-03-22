مجلس النواب فى أسبوع.. الموافقة على 3 مشروعات قوانين و4 اتفاقيات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة الأخيرة، على (3) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول في بعض المناطق بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.

الاتفاقيات الدولية

كما وافق المجلس على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لدفع الاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة فاعلية الإدارة المالية لتحقيق الأهداف التنموية:

1. قرار رئيس الجمهورية رقم (49) لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

2. قرار رئيس الجمهورية رقم (52) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي- المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

3. قرار رئيس الجمهورية رقم (51) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

4. قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني "لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



لائحة قانون التصالح

وأحال المجلس (21) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، فيما استمع لبيانين عاجلين بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وطالب رئيس المجلس الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون نظرًا لأنه يهم قطاعًا عريضًا من المواطنين ويعمل على مواجهة عشوائيات ومخالفات البناء.

ووجه رئيس المجلس التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل خير شاهد على صمود الجندي المصري، ويؤكد دائمًا قدرة شعب مصر على مواجهة التحديات وقهر المستحيل، ليتعلم منه أبناء مصر جيلًا بعد جيل معنى التضحية من أجل عزة الوطن وصون كرامته.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد في موعد يحدد فيما بعد.