برلمانية تثمن توجيهات الرئيس بتخصص 10 مليارات جنيه لصندوق كبار السن وتنمية الأسرة

ثمنت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، فضلا عن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق تنمية الأسرة، والتى تعكس حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن، مما يؤدي إلى توفير غطاء حماية لهم .

اهتمام رئاسي بكبار السن

وأضافت عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بكبار السن والأسرة المصرية ، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة ،مع مراعاة احتياجات المسنين،تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين

وتثمن دعم المرأة بتوفير التمويل الميسر

كما أشادت النائبة رحاب موسي بتوجيهات الرئيس السيسى، بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية وكذا توفير الدعم الفنى للمرأة فى مجال ريادة الأعمال والتوسع فى توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتطالب بالتوسع في التدريب التحويلي

وأكدت عضو مجلس النواب، على أهمية توجيهات الرئيس السيسى، التوسع فى برامج التدريب التحويلي لرفع مهارات المرأة فى الصناعات المطلوبة بسوق العمل وكذلك فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل؛ واستحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.. لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال.

ووجه اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالموافقة على دعم صندوقيّ الأسرة وكبار السن بـ10 مليارات جنيه.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، حيث تم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، في إطار دعمه وتقديره دور المرأة المصرية في المجتمع.