"الملا": الفرصة مهيأة لضخ مزيد من الاستثمارات في مشروعات البترول والغاز

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الفرصة مهيأة أمام قطاع البترول وشركاؤه العالميين؛ لضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة ومشروعات البحث عن البترول والغاز، وتطوير خطط العمل بها خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير، إلى أن ذلك يأتي في ظل استمرار الاصلاحات بالاقتصاد المصري، وبدء مرحلة العمل على الاستقرار الاقتصادي وتجاوز التحديات؛ من خلال رؤية واضحة تنفذها الدولة في هذا المجال، لافتًا إلى وجود إمكانات واحتمالات واعدة، ومقومات كبيرة لزيادة الإنتاج يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة تحفز ضخ المزيد من الاستثمارات.

فرص جديدة في قطاع البترول

جاء ذلك خلال الجمعيات العامة لشركتي عجيبة والفرعونية للبترول التي عقدت عبر الفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2024 – 2025.

وأثنى الوزير على ماحققته الشركة من نتائج ايجابية في مجال زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بالصحراء الغربية، موجهًا الشركة ببذل أقصى جهد لاستغلال الفرص والإمكانيات المتميزة التي تتمتع بها لزيادة إنتاج البترول الخام؛ من خلال التركيز على أنشطة المسح السيزمي وحفر مزيد من الآبار الاستكشافية، كما شدد على أهمية الاستمرار في الالتزام بتطبيق معايير السلامة.

كما شدد الوزير خلال الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول، على أهمية التركيز على حفر آبار استكشافية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط، وزيادة التنسيق المشترك وتضافر الجهود من أجل الاسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة، ودعم مستويات الإنتاج من الحقول القائمة مثل حقل آتول.