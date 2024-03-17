الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

البترول: تدفيع الغاز لـ97 قرية داخل المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وزير البترول
وزير البترول

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة الحديثة للغاز الطبيعي “ مودرن جاس” لعرض نتائج أعمال عام 2023 بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بتشريف وحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

الجمعية العامة لشركة مودرن جاس


واستعرض المهندس محمد قنديل رئيس الشركة المؤشرات الرئيسية لنتائج الأعمال، حيث أوضح ان الشركة تخدم  1.6 مليون عميل من خلال31 مكتب لخدمة العملاء على مستوى 9 محافظات تعمل بها الشركة.


وأوضح حرص  الشـركة علـى تفعيـل قاعـدة السلامة مما أدى إلـى إنخفـاض الإصابـات داخـل مواقـع العمـل بالشـركة بنسـبة 85% عـن العـام الماضي، حيث حققت الشركة 23.6 مليون ساعه بدون إصابات لتنفيذ 1442 كيلو متر شبكات غاز بأقطار مختلفة خلال عام.


كما تقوم الشركة بالمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية مثل العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة  والإسماعيلية الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة بقنا وسوهاج كذلك المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  بتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظات قنا وسوهاج والشرقية حيث تم تدفيع الغاز الطبيعي لعدد 45 قرية ليصبح إجمالي ما تم تدفيعه منذ بدء المبادرة 97 قرية بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة حيث تم توصيل جميع المخابز الكائنه بمناطق عمل الشركة بعدد 872 مخبز وكذلك محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى CNG حيث تم تدفيع الغاز لعدد 87 محطة بمختلف مناطق عمل الشركة.


تمكنت الشركة من تسجيل وإعتماد فرع الشركة بالإمارات العربية المتحدة لدي أدنوك كمقاول رئيسي وجاري حاليًا تسجيل وإعتماد الشركة في نشاط تركيب الغاز في المباني. 

وفي اطار  استراتيجية وزارة البترول وخطة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للتوسع الخارجي وخاصة فى دول الخليج العربى والقيام بدور الشركة في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي قامت الشركة بتاسيس شركة بالمملكة العربية السعودية للعمل في مجال الغاز الطبيعي بالسوق السعودي، تحت إسم "مودرن جاس السعودية" برأس مال مبدئى 2 مليون ريال سعودي بمساهمة 80% من هيكل رأس المال للشركات المصرية التابعة لوزارة البترول.

وأضاف انه خلال عام 2023 إستكملت الشركة أعمال التعاقدات مع أجهزة المدن المختلفة حيث تم التعاقد على 22 بروتوكول ومنطقة جديدة بمحافظات القاهرة، سوهاج، الشرقية، العلمين، الاسماعيلية، بورسعيد وقنا بقيمة تخطت 1.44 مليار جنيهًا.

 

زيت الطعام يقود الرحلة.. أبرز 10 معلومات حول مبادرة «البترول» لوقود الطيران

البترول تنفذ 7 مشروعات جديدة لإنتاج 1.5 مليار قدم غاز باستثمارات 2.6 مليار دولار


وحققت الشركة طفرة كبيرة فى الإيرادات بالرغم من التحديات الإقتصادية حيث بلغت الإيرادات 2،6 مليار جنيه

وزير البترول مودرن جاس الغاز الطبيعيى حياة كريمه وزارة البترول

الأكثر قراءة

الحكومة: مكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزى الدولار لاستبداله بالجنيه

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. والقنوات الناقلة

مشاكل الغدة الدرقية الشائعة عند النساء: تعرف على أعراضها وعلاجها

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

محمد رفعت

المتحدة ورمضان المصري

أحمد أبوالمحاسن

سلام وتحية للأزهر

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد