"مودرن جاس" لسكان دشنا: "لا داعي للقلق من رائحة الغاز"

أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي «مودرن جاس»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، بدء أعمال ملء خزان الرائحة بمركز دشنا بمحافظة قنا، يبدأ هذا الإجراء اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023.

بدء أعمال ملء خزان الرائحة بمركز دشنا

وأكدت الشركة في بيان رسمي لها، أن عمليات ملء الخزان الرئيسي تتم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بهدف ضمان سلامة العملاء.

كما أشارت «مودرن جاس»، إلى ضرورة إطلاع العملاء على أنه لن يتم قطع إمدادات الغاز عنهم في المنطقة المحيطة، كما ناشدت الشركة المواطنين بعدم القلق في حالة الشعور برائحة الغاز، مؤكدة على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية الخدمة بدون تأثير على سلامة الجمهور.

توصيل الغاز الطبيعي للقرى

من ناحية أخرى، أعلنت شركة "مودرن جاس" للغاز الطبيعي عن مشاركتها في المشروع القومي لتحسين حياة أكثر من 60 مليون مواطن في قرى الريف، الذي يركز على توصيل الغاز الطبيعي للقرى ذات الحاجة العالية.

وأشارت الشركة إلى أنها نجحت في إطلاق أول شعلة غاز طبيعي في حوالي 39 قرية ضمن نطاق مبادرة "حياة كريمة" في غضون عام.

247 ألف عداد مسبق الدفع

وأكدت الشركة أنها قامت بتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 263 ألف عميل منزلي، وتركيب حوالي 247 ألف عداد مسبق الدفع، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 180 كم من خطوط الضغط المنخفض والمتوسط في مدينة العلمين الجديدة، وتنفيذ أكثر من 52 كم من الشبكات الأرضية في العاصمة الإدارية الجديدة، وأكثر من 163 كم من الشبكات الأرضية في مدينة الإسماعيلية الجديدة.