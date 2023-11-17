الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مودرن جاس تطلق حملتها التوعوية  (غاز آمن.. بيت آمن)

ارشيفية
ارشيفية

أطلقت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي مودرن جاس، احدي شركات قطاع البترول المصري، حملتها التوعوية "غاز آمن..بيت آمن".

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام قطاع البترول الراسخ بخطط المسئولية الاجتماعية للشركات نحو عملائها من أجل سلامة الجميع وأمنهم، وخاصة خلال فصل الشتاء.

مودرن جاس تطلق حملتها التوعوية (غاز آمن.. بيت آمن)

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي العام حول الإجراءات السليمة التي ينبغي اتخاذها أثناء التعامل مع الغاز الطبيعي وكيفية استخدامه في المنازل، ومنها عدم غلق فتحات التهوية في أماكن الغاز مثل المطابخ والحمامات.

وأكدت الحملة على ضرورة عدم إشعال أي مصدر لهب في حال الشك في وجود تسرب للغاز، وسرعة غلق محابس الغاز، وتجنب استخدام مفاتيح الكهرباء.

من ناحيته، وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رسالة للعاملين بقطاع البترول بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لليوم القومى للبترول ذكرى استرداد حقول بترول سيناء وعودتها الى السيادة المصرية عام 1975 والتي توافق يوم 17 نوفمبر من كل عام ،  جاء فيها:

يمثل هذا اليوم مناسبة غالية تجسد ثمرة من ثمار انتصار أكتوبر المجيد، وتضحيات شهدائنا فى سبيل استعادة سيناء العزيزة، نستلهم منه في قطاع البترول الإرادة والعزيمة والإصرار على مواجهة التحديات والاستمرار في العطاء.   

أقدر وأعتز بأبناء قطاع البترول وجهودهم ودورهم المتواصل فى خدمة الوطن  والمساهمة فى بناء دولة قوية مستقرة تقوم على العلم والعمل والإنتاج، فإن ما تحقق من تطوير وتحديث في هذا القطاع الحيوى وعبور للتحديات الصعبة التي واجهته ماكان ليحدث لولا مجهوداتهم الكبيرة وتفانيهم في العمل وحرصهم وتنفيذهم الواعى لرؤية وخطط التطوير والتحديث.

وأنا على ثقة بأن العاملين بقطاع البترول لن يألو جهدًا في تقديم المزيد  والقيام بدور أكبر في تنمية موارد مصر وزيادة إنتاجها من أجل الاقتصاد المصرى في ظل  التحديات التي تواجهها مصر والمنطقة والتي تحتاج من الجميع التكاتف والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية من أجل الوطن فى هذا الوقت الدقيق ودعم جهود نموه واستقراره.

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