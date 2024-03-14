زيت الطعام يقود الرحلة.. أبرز 10 معلومات حول مبادرة «البترول» لوقود الطيران

في ظل البحث المتواصل عن حلول مستدامة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ومواجهة تحديات التغير المناخي، تبرز مصر على الساحة الدولية بإطلاقها لمشروع رائد يهدف إلى إنتاج وقود الطيران المستدام، مستخدمة في ذلك زيت الطعام المستعمل كمادة أولية، في خطوة تعكس التزامها بالمعايير البيئية وتوجهاتها نحو تحقيق التنمية الخضراء.

ويعد هذا المشروع، الذي يأتي كثمرة لتعاون متعدد الوزارات وشراكات دولية، نقطة تحول في سياسات الطاقة والبيئة بالبلاد، ويؤكد على دورها كلاعب مؤثر في معادلة الطاقة العالمية ويفتح آفاقًا جديدة لاستخدام الموارد المتجددة والنفايات بطرق مبتكرة لتعزيز الاقتصاد الدائري والحفاظ على موارد الأرض للأجيال القادمة.

وتنشر «الدستور» أبرز 10 معلومات حول وقود الطيران من زيت الطعام:

1. أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس الأربعاء عن بدء مصر في خوض مشروع إنتاج وقود الطيران المستدام SAF) ) لأول مرة، معتمدًا في ذلك على زيت الطعام المستعمل كمادة أساسية.

2. تم تحديد استراتيجية مقترحة للمشروع، تشمل إجراء الدراسات اللازمة بالتعاون مع مؤسسات دولية وتدبير التمويل اللازم للمشروع، تحت إشراف الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

3. أكد الملا على الدور المحوري للتعاون بين مختلف الوزارات والقطاعات لدفع عجلة المشروع نحو الإنجاز، وذلك لمواكبة التوجهات العالمية نحو الاستدامة والتنمية الخضراء.

4. سيتم تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلي الوزارات المعنية لتسريع إجراءات العمل وضمان التعاون الفعّال بين القطاعات المختلفة، مع تأكيد على أهمية متابعة تقدم العمل بشكل دوري.

5. خلال اجتماع تم تقديم عرض توضيحي حول المبادرة والخطوات التي تم إنجازها حتى الآن بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الدولية وإعداد الاستراتيجية المقترحة للمشروع.

6. الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أعلنت استعداد وزارتها للتعاون في تطوير استراتيجية مستدامة لإنتاج واستخدام وقود الطيران، مشيرة إلى الجهود السابقة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي.

7. تم تسليط الضوء على الإجراءات الخاصة بجمع وإعادة استخدام زيوت الطعام المستعملة، وأهمية إنشاء إطار تشريعي لضمان استدامة هذه الممارسات.

8. وزير الطيران المدني، الفريق محمد عباس حلمي، استعرض رؤية الوزارة لدمج وقود SAF في القطاع، مشيرًا إلى التزام مصر بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي.

9. السيد القصير، وزير الزراعة، نوّه إلى البحث في مصادر مختلفة للمواد الخام اللازمة لإنتاج وقود الطيران المستدام وأهمية الزراعة التعاقدية في تأمين هذه المواد.

10. أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، على الحاجة إلى تطوير منظومة فعّالة لجمع زيت الطعام المستعمل وضرورة التعاون بين الوزارات المختلفة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف.