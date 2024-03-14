تفاصيل اعتماد وزير البترول نتائج أعمال الجمعية العامة لشركة إنبي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن رؤية التطوير والتحديث التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2016، تؤتى أكلها من خلال تنفيذ مشروعات متميزة فى كافة مجالات صناعة البترول والغاز وزيادة حجم أعمال ورأسمال شركات القطاع وزيادة حجم الشراكات الموثوقة، لافتاً إلى أن ما قدمته شركة إنبى من نتائج أعمال عن عام 2023، ومالديها من حجم أعمال فعلى تعاقدت عليه خلال الفترة من 2024إلى 2028 والبالغ حوالى 5 مليار دولار يؤكد على استفادتها مما تملكه من خبرات وإمكانيات متخصصة فى تحقيق ذلك.

نتائج أعمال شركة إنبي

وأكد الملا، خلال اعتماد نتائج أعمال شركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى عن عام 2023، على أن الدولة المصرية وما تؤصل له من علاقات متميزة مع الأشقاء بالخليج العربي ودول القارة الأفريقية ساهمت فى زيادة حجم أعمال إنبى خارج مصر، مشدداً على أن ذلك يستتبعه مسئولية العمل المستمر على تطوير وإطلاق ما لدينا من قدرات وهو ما نعمل عليه ، وأعرب الوزير عن فخره بما تقدمه إنبى من نجاحات داخل وخارج مصر ونجاحها كشركة هندسية متخصصة فى زيادة أنشطتها فى مجالات التعدين والتحول الطاقى والاستدامة وزيادة كفاءتها فى مجال التدريب فى ظل دمج شركة مهارات الزيت والغاز معها ،مشيداً بأداء العاملين وجهودهم، كما لفت إلى أهمية دورها فى نقل خبرات المشروعات الكبيرة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وتخريج كوادر فنية وهندسية متميزة جديدة لإحلالها محل الكوادر التى أوجدت فرص عمل خارجية مستفيدة بمشاركتها فى المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة وقطاع البترول.

وأوضح المهندس وائل لطفي، رئيس الشركة، أن كفاءة ومرونة نموذج العمل القائم على التكيف مع التغييرات والتطوير والتحسين المستمر والإبداع والاستدامة هي السبيل الذى تتميز به إنبى ومكنها من التغلب على التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التى شهدها عام 2023، حيث مكنت هذه الإمكانيات إنبى من تعزيز كفاءة العمليات وطريقة إدارتها وتقديم قيمة مضافة وتنافسية لكافة الشركاء والعملاء وبالتالي تحقيق الأهداف والتطلعات واستكمال مسيرة النجاح والتميز والحفاظ علــى مكانتها الرائــدة علــى مــدى أكثــر مــن 46 عاماً في مجـال تصميم و تنفيـذ مشـروعات الطاقة والمشروعات الصناعيــة والتي أضيف لها مشروعات الطاقة المستدامة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة مما يساهم بشكل فعال في تنفيذ رؤية وأهداف قطاع البترول المصري و رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تابع أنه خلال عام 2023، تم إنجاز أعمال مهمة من خلال المشاركة فى تنفيذ عدة مشروعات وطنية عملاقة مثل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، ومجمع أسيوط للتكسير الهيدروجيني لشركة أنوبك، ومشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية ومحطة ضواغط دهشور لشركة جاسكو، كما تم تشغيل منصة شمال صفا المرحلة الأولى لشركة جابكو وتوسعات ميناء الحمرا لشركة ويبكو، ووحدة الميثانيتور بشركة أنربك ومشروع المراقبة والتحكم الآلى فى خزانات الوقود بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية ومجمع الأسمدة الأزوتية بالسويس الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2023، وعلى الصعيد الخارجي، تمكنت إنبى بنجاح من الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات كبرى لشركة أرامكو السعودية، كما نجحت في التعاقد على تصميم وتنفيذ عدة مشروعات في عدد من الدول العربية شملت تصميم وتنفيذ مشروع لشركة أرامكو السعودية ومشروعين لصالح شركة فجر الأردنية، ومشروعاً لشركة أدنوك الاماراتية، والعمل فى هذه المشروعات وفقاً لأحدث المقاييس والمعايير العالمية وطبقاً لبرامج زمنية مخططة وبأعلى معدلات الكفاءة والأداء ومعايير الجودة والسلامة.

وبناءً على ذلك حصلت الشركة على التصنيف الأعلى في تاريخها ضمــن أفضــل الشــركات العالميــة وفقــا لتقييــم مــؤســسة (ENR) Energy News Record الخــاص بتصنيــف الشــركات العالميــة طبقــا لأعمال التصميمــات الهندســية وأعمــال المقاولات عــن عــام 2023.

وانطلاقاً من الاهتمام بتوسيع مجالات عمل الشركة وتنمية ثرواتها البشرية، تم دمج شركة مهارات الزيت والغاز مما عزز وأضاف نشاطاً هاماً ودوراً قومياً جديداً في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية داخل وخارج مصر ، كما لفت إلى مواكبتها لمشروعات التحول الطاقى والتحول الرقمى وحلول الطاقة المستدامة وما تقدمه من الأنشطة والخدمات فى هذا التوجه الذى توليه وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً كبيراً فى رؤيتها العملية.