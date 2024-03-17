وزير البترول: المرأة عنصر أساسي في مسيرة نجاح العمل البترولي

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمينات المرأة بقطاع البترول، احتفالهن بيوم المرأة الذي يأتي في شهر مارس من كل عام، والذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالبترول بمقر شركة إيجاس، بحضور الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة وقيادات النقابة برئاسة الأستاذ محمد جبران.

وأكد الوزير على الاستمرار في دعم وتأهيل وصقل خبرات الكوادر العاملة بقطاع البترول في ظل المسيرة العملية والسمعة الطيبة التي تحققت للقطاع من خلال الإنجازات التي حققتها الرؤية الاستراتيجية للتطوير والتحديث التي انطلقت عام 2016، يتم البناء عليها في مواجهة التحديات، مثمنًا دور المرأة فيما تحقق وسعيها الدؤوب نحو المزيد من المشاركة في مسيرة العمل البترولي وخاصة بالمجالات المتخصصة، وقدم لهن التحية على ما حققنه من نجاح وتوليهن مناصبًا قيادية رئيسية بصناعة البترول دليلًا على مساواة حقيقية والتزامًا فاعلًا، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الأحد.

كما طالبهن الوزير بمضاعفة الجهود في هذه المرحلة الهامة التي تتطلب بذل المزيد من الجهد، ووجههن بالحفاظ على التوازن الذي يؤدين به عملهن النقابي وعملهن التخصصي بشركاتهن وكذلك مسؤولية أسرهن، مشيرًا إلى أهمية دورهن في زيادة الوعي والحفاظ على المكتسبات.

وأكد محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، على ما تم توفيره للعاملين من أجواء مشجعة على العمل وزيادة الإنتاج والحفاظ على الكيانات البترولية وتطويرها بمجهود كبير، انحاز فيه الوزير للعاملين مما يستوجب من العاملين بذل المزيد من الجهد، مثمنًا تحفيز الوزير لكل سيدة وأم على تحقيق المزيد من النجاحات موفرًا لهن ولكافة العاملين كافة الظروف والأجواء لتحقيق ذلك.

وجهت عايدة محيي الدين، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول لشؤون المرأة، رسالة شكر وتقدير للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على ما يشهده القطاع من ازدهار ونجاح وتمكين حقيقي للمرأة، مؤكدة أن السيدات العاملات بالقطاع يجددن العهد على مضاعفة الجهود وتعزيز الابتكار والعمل وخدمة القطاع اللاتي يفخرن بالانتماء إليه.

وشهد الاحتفال عرضًا فيلمًا تسجيليًا قدم فيه عدد من القياديات بقطاع البترول ونماذج شابة من التنفيذيات شكرهن على الدعم الكبير الذي قدمته استراتيجية قطاع البترول لتحقيق التطور في أدوار المرأة بالقطاع وانعكاس ذلك على النجاح المهني لهن وتمكين المرأة للقيام بأدوار مؤثرة في الصناعة.

وكرم الوزير عطاء كل من راندا صبرة وغادة مبارك من إيجاس، وغادة الراوي من وزارة البترول والثروة المعدنية، ونيرمين أسامة من شركة فنترسال ديا، وداليا مينا من شركة أباتشي، وجيهان حنا بتروبكر، وأميرة صلاح من شركة العامرية لتكرير البترول، ولوسيل سعيد من شركة غاز مصر، وإيمان بدير من شركة بتروجاس، ورضا حنفي من شركة التعاون للبترول.