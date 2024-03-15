"بتروجت" تُحقق 36% زيادة في الإيرادات خلال 2023

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول لديه كيان قوى رائد يمثل ذراعًا تنفيذية قوية بفعل الإمكانيات والرؤية والقيادة الواعية والكوادر المخلصة التى تجعله داعمًا قويًا فى الإسراع بتنفيذ المشروعات.

وأشار الوزير، إلى أن بتروجت بما تقدمه من نتائج أعمال فى المشروعات المتنوعة وما تحوزه من ثقة محليًا وإقليميًا وعالميًا مصدر فخر، خاصة وأنها نجحت فى تعظيم المكون المحلى فى المشروعات كما تقوم بتصدير معدات متخصصة للمشروعات البترولية بالخارج تحمل شعار صنع فى مصر.

نتائج أعمال بتروجت

تابع الوزير، خلال اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)عن عام 2023، بتروجت تفخر بأبنائها المخلصين وما لديهم من انضباط وتميز فى تنفيذ الأعمال والحرص على التطوير والابتكار المستمر وتوظيف ما لديهم من خبرات ومهارات فى الإسراع بتنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج ترضى العملاء وهو ما جعلها من أوائل شركات المقاولات فى مصر ومن الشركات المتخصصة المصنفة عالميًا.

وشدد على أهمية التطوير المستمر للقدرات والكوادر وتحقيق المزيد من النجاحات والتنوع فى المشروعات، ما يكسبها الاستدامة، معربًا عن ثقته الكاملة فى العاملين بالشركة مهنئًا إياهم على النتائج المحققة وما يتميزون به من حب وإخلاص وحرص مستمر على تحقيق النجاح.

ومن جهته؛ أوضح المهندس وليد لطفى رئيس الشركة أنها نجحت في تحقيق حجم أعمال غير مسبوق حيث بلغ حجم ايرادات نشاطها 54.6 مليار جنيه خلال عام 2023، بزيادة 36% عن حجم إيرادات الشركة لعام 2022.

وحققت حجم تعاقدات وإسنادات جديدة غير مسبوقة بلغت قيمتها 139 مليار حنيه خلال العام بزيادة قدرها 12% على حجم التعاقدات فى عام 2022، وهى التعاقدات التى تضم مشروعات داخل مصر بنسبة 74 % وتعاقدات خارج مصر بنسبة 26%.

كما أن 24 % من إجمالى التعاقدات عبارة عن تعاقدات غير بترولية و76 % تعاقدات بترولية، بالإضافة إلى نجاحها فى تأمين حجم أعمال بقيمة إجمالية 273 مليار جنيه عبارة عن مشروعات مستمرة من أعوام سابقة وإسنادات جديدة تغطى حتى عام 2028، ونجحت فى العمل على أكثر من 267 مشروعًا خلال عام 2023 وتمكنها من تحقيق أكثر من 181 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث.