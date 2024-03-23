السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية المرأة المصرية تعكس الالتزام بتمكينها

النائب عبدالوهاب
النائب عبدالوهاب خليل

قال النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الأم، برهنت على إرادة القيادة السياسية التي آمنت بالمرأة ومكانتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال "خليل"، في تصريحات صحفية اليوم، إن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصالح صندوقي تنمية الأسرة المصرية، وكبار السن، يسهم في تقديم المزيد من الدعم وتذليل العقبات التي تعيق استراتيجيات التمكين، والحرص على الاهتمام بالمرأة حتى أن تصبح ضمن فئة كبار السن والمسنات.

وأضاف عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن توجيه الرئيس بإنشاء متحف يحوي تراث المرأة المصرية على مرَّ العصور تخليدًا لدورها المستمر في تماسك الوطن وعطائها المستمر الذي لا يتوقف لاستقرار الأسرة المصرية والوطن بشكل عام.

وأكد النائب عبدالوهاب خليل أن كلمة الرئيس السيسي باحتفالية تكريم المرأة المصرية رسالة دعم بوجود إرادة سياسية وثقت بمكانتها وقوتها، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيظل مستمرًا.

النائب عبد الوهاب خليل مجلس النواب مستقبل وطن الرئيس السيسي القيادة السياسية

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