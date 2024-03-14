الخميس 14 مارس 2024
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سياسي

برلمانى: رفع سعر إردب القمح يشجع الفلاحين على زيادة التوريد للدولة

النائب عبدالوهاب
النائب عبدالوهاب خليل

ثمّن النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قرار الحكومة بزيادة السعر الاسترشادي لإردب القمح لـ2000 جنيه بدلًا من 1600 جنيه، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار جهود دعم الفلاحين والمزارعين، الذي يمثلون ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي في مصر، والذي اتضحت أهميته الكبيرة بعد الأزمات التي شهدها العالم على مستوى الغذاء إبان الحرب الروسية الأوكرانية.

 

تشجيع الفلاحين على توريد القمح للدولة

وأضاف "خليل"، في تصريحات صحفية، اليوم، أن زيادة سعر إردب القمح تدعم وتشجع الفلاحين على توريد القمح للدولة والإقبال على زراعته بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة، في ظل الاهتمام من جانب الحكومة على دعم المزارعين والفلاحين وزيادة أسعار التوريد الخاصة بالمحاصيل المختلفة، مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة وضع أسعار عادلة تعود بالنفع على الفلاحين.

ونوه نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بأن الدولة قدمت العديد من الحوافز التي تشجع الفلاحين على التعاون مع الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أهمية التوسع في تلك الحوافز الفترة المقبلة، من أجل دعم الفلاحين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتوريدها للدولة، حتى تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه مع زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية ستستغني مصر مستقبلًا عن استيراد تلك المحاصيل من الخارج، وبالتالي توفر العملة الصعبة، ويصب ذلك في صالح الميزان التجاري.

النائب عبد الوهاب خليل مجلس النواب مستقبل وطن الحكومة القمح الفلاحين

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