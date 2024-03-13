الأربعاء 13 مارس 2024
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سياسي

الجبلاوي يشيد بجهود القيادة المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار بغزة

محمد الجبلاوي
محمد الجبلاوي

قال محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير مهما حدث، كما ستظل مصر الداعم الأول للفلسطينين في قضيتهم ضد الاحتلال، مؤكدًا أن الدولة المصرية قدمت العديد من المساندات والدعم للأشقاء الفلسطينيين.

أضاف الجبلاوي، خلال تصريحات اليوم، أن قطاع غزة يعاني من أوضاع إنسانية صعبة، موضحًا أنه شعب باسل ومقاوم لآخر نفس، مشددًا على موقف مصر الحاسم في القضية مثلما صرح الرئيس السيسي: “سعي مصر المكثف لوقف إطلاق النار بالقطاع، ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة”.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي منذ بداية الأزمة وهو  يعمل على وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الغاشم، في ظل حالة صمت دولي باتت غير مقبولة تجاه تلك الممارسات التي تستدعي موقفا دوليا واضحا وحازما للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم على الأراضي الفلسطينية.

شدد “الجبلاوي” ان إسرائيل تقوم بحرب غير عادلة ضد اشقاءنا الفلسطينين حيث انها تقوم علي تطهير عرقي ضد كل ما هو فلسطينى، مستنكرًا موقف الغرب  الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم، مشيدا بكافة المساعدات والدعم الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية لمساندة الفلسطينين في قضيتهم من قوافل اغاثة واتصالات مكثفة لوقف إطلاق للنار.

النائب محمد الجبلاوي مجلس النواب موقف مصر القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي الدولة المصرية

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