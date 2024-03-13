تحرك برلمانى بشأن أزمة إخلاء 30 عقارًا من السكان بالإسماعيلية

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن أزمة إخلاء عدد 30 عقارًا من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بـمحافظة الإسماعيلية.

شكاوى واستغاثات



وأوضحت أمل سلامة في طلبها، أنه ورد شكاوى واستغاثات من جانب عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد ملاك ما يقرب من 30 عقارًا بمنطقة الإعلام 2 طريق الكاكولا من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشارت إلى أن الملاك لعدد 600 وحدة فوجئوا بقرار رقم 549 لسنة 2014 بضرورة إخلاء تلك العقارات وقرار رقم 7 لسنة 2014 بإزالة تلك العمارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة بشكل تام تمهيدًا لإزالتها بداعي أنها آيلة للسقوط وعلى وشك السقوط.

وأضافت أنه وعلى الرغم من أن ذلك القرار قد صدر بعد تشكيل لجنة فحص من لجنة المنشات الآيلة للسقوط، وتبين أن تلك العقارات ايلة للسقوط منذ 2014 وحتي تاريخه بعد مرور 10 سنوات لم يحدث لأي عقار سقوط أو خلل جسيم بالعمائر تهدد خطر الملاك وقاطني العمائر، وهو ما يُثير الريبة والشكوك حول ذلك القرار، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول وجود نية لدى إحدى الشركات الكبرى في مجال البناء لشراء أرض تلك العقارات واستغلالها في إنشاء مشروع ضخم ، وهو ما يهدد مستقبل واستقرار أكثر من 600 أسرة كاملة.

وطالبت بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل معالجة تلك الإشكالية وإلغاء قرار الإخلاء وقرار الإزالة، وذلك بسبب عدم وجود أي مشاكل بنائية أو شكوك حول سقوط تلك العمائر وإبقائها كما هي دون الإزالة، حفاظًا على الملكية الخاصة للأفراد والاستقرار الاجتماعي لتلك الأسر.