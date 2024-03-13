الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى بشأن أزمة إخلاء 30 عقارًا من السكان بالإسماعيلية

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن أزمة إخلاء عدد 30 عقارًا من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بـمحافظة الإسماعيلية.

txt

"صناعة البرلمان" تقرر عقد اجتماع لاستكمال مناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

txt

آيلة للسقوط.. أول صور من موقع إخلاء سكان 6 عقارات بنجع حمادي

شكاوى واستغاثات


وأوضحت أمل سلامة في طلبها، أنه ورد شكاوى واستغاثات من جانب عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد ملاك ما يقرب من 30 عقارًا بمنطقة الإعلام 2 طريق الكاكولا من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشارت إلى أن الملاك لعدد 600 وحدة فوجئوا بقرار رقم 549 لسنة 2014 بضرورة إخلاء تلك العقارات وقرار رقم 7 لسنة 2014 بإزالة تلك العمارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة بشكل تام تمهيدًا لإزالتها بداعي أنها آيلة للسقوط وعلى وشك السقوط. 
وأضافت أنه وعلى الرغم من أن ذلك القرار قد صدر بعد تشكيل لجنة فحص من لجنة المنشات الآيلة للسقوط، وتبين أن تلك العقارات ايلة للسقوط منذ 2014 وحتي تاريخه بعد مرور 10 سنوات لم يحدث لأي عقار سقوط أو خلل جسيم بالعمائر تهدد خطر الملاك وقاطني العمائر، وهو ما يُثير الريبة والشكوك حول ذلك القرار، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول وجود نية لدى إحدى الشركات الكبرى في مجال البناء لشراء أرض تلك العقارات واستغلالها في إنشاء مشروع ضخم ، وهو ما يهدد مستقبل واستقرار أكثر من 600 أسرة كاملة.
وطالبت بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل معالجة تلك الإشكالية وإلغاء قرار الإخلاء وقرار الإزالة، وذلك بسبب عدم وجود أي مشاكل بنائية أو شكوك حول سقوط تلك العمائر وإبقائها كما هي دون الإزالة، حفاظًا على الملكية الخاصة للأفراد والاستقرار الاجتماعي لتلك الأسر.

لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب ووزير التنمية ووزير الإسكان بمحافظة الإسماعيلية

مواد متعلقة

برلمانى: الإفراج الجمركى عن البضائع ومستلزمات الإنتاج سيؤدى لضبط الأسعار وتوفر السلع

طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن مد العمل للمعلمين بعد سن الـ60

اقتراح برغبة لإطلاق منصة افتراضية للمعالم السياحية والأثرية المصرية

تفاصيل تعديلات قانون المالية الموحد.. حد أقصى للدين وتطبيق موازنة البرامج والأداء

طلب إحاطة بشأن قرار "الصحة" بصرف دواء واحد مجانًا للمرضى

تشريعية النواب تناقش اتفاقية دولية لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخالفات الرعاية الصحية

“وكيل الشيوخ” يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بقدوم شهر رمضان المبارك

"صناعة البرلمان" تقرر عقد اجتماع لاستكمال مناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

الأكثر قراءة

عاجل| نيويورك تايمز: الخلاف يحتد بين بايدن ونتنياهو حول حرب غزة

تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

هل يأثم طرفا "علاقة" بنية الزواج وتزوجا؟.. رد صادم من على جمعة

"البنك" يسحب 200 ألف جنيه من رصيد كل لاعب في الأهلي

الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

الزمالك يعرض على جوميز حلًا جديدًا بعد الخسارة من الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

شكرا أنتوني بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل