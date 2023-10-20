الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس التحالف الوطنى بالإسماعيلية: صامدون أمام معبر رفح لإدخال المساعدات

معبر رفح
معبر رفح

قال محمد صالح، نائب رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الإسماعيلية: إننا صامدون في  معبر رفح لتسليم المساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن أعضاء التحالف الوطني وجميع المتواجدين لن يتحركوا من أمام معبر رفح قبل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار "صالح"، إلى أن العديد من سيارات الإغاثة تنتظر أمام معبر رفح للدخول غلى قطاع غزة، لافتًا إلى ثقته في القيادة السياسية، وقدرتها على التوصل من خلال الاتصالات واللقاءات التي تجري، إلى اتفاق لإدخال المساعدات.

استعدادات بمعبر رفح لإدخال المساعدات

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مشاهد تُظهر اصطفاف قوافل المساعدات الطبية والإنسانية والغذائية المنتظرة للدخول إلى أهالي قطاع غزة من أمام معبر رفح الدولي من الجانب المصري.

وقال مصطفى عبد الفتاح، موفد "القاهرة الإخبارية"، إن جميع الاستعدادات تجري على قدم وساق أمام معبر رفح البري الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية، لافتًا إلى أن قوافل المساعدات تنتظر الدخول بعد الإعلان الرسمي لدخولها للأراضي الفلسطينية.

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