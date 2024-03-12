الثلاثاء 12 مارس 2024
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سياسي

برلماني: الإفراج الجمركي عن البضائع ومستلزمات الإنتاج سيؤدي لضبط الأسعار وتوفر السلع

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن البضائع والسلع في الجمارك، وأنها ستسهم في زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية والاستراتيجية ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق.

وقال عضو مجلس النواب في بيان له، إن قرار الإفراج عن البضائع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفير السلع بالأسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.
 

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غرفة بورسعيد التجارية: الإفراج الفورى عن البضائع ستؤدى لتراجع الأسعار

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تحرك جديد لتسهيل مرور البضائع بين مصر وليبيا


ولفت عثمان إلى أن صفقة مشروع رأس الحكمة ساهمت من خلال التحويلات الأولية التي تمت في توفير سيولة نقدية من النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة، مما يسهل إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه القرارات تعد انفراجة ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ضوء ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الإفراج التدريجي للبضائع والسلع الغذائية بالجمارك المصرية، موضحا أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف، مشيرًا إلى أن الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام سيساهم في انتعاش القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

من جانبه قال محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية، وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إن تكليفات الرئيس بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ وعلى رأسها السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى تراجع الأسعار خلال الفترة القادمة ويؤدي إلى تراجع التضخم وعودة الانضباط إلى السوق.

أضاف سعدة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الدولارية الناتجة عنها، والتي كان آخرها صفقة رأس الحكمة بدأت تؤتي ثمارها، مؤكدًا أنها تمثل انفراجة كبيرة في حركة البضائع خاصة مستلزمات الإنتاج التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة. 

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