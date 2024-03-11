صحف اليوم.. الانفراجة الاقتصادية تؤكد سير الحكومة بخطى مدروسة لتحقيق الاستقرار

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الموانئ المصرية خلية نحل، الكل يعمل في قمة النشاط والتفاؤل، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن السلع الأساسية، وفي مقدمتها الأغذية والأدوية والأعلاف، إلى جانب مستلزمات الإنتاج التي تعيد الحياة بكامل طاقتها لعجلة الإنتاج.

وأوضحت "الجمهورية" - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الإثنين تحت عنوان "استقرار.. استثمار.. تصدير" - أنه مع نفحات شهر رمضان الكريم، يشعر المواطن المصري بالرعاية الإلهية لمصر، والانفراجة المفاجئة في الأزمة الاقتصادية التي حدثت بفضل عناية السماء وحكمة القيادة السياسية، وقد أحس المواطن المصري بقدرة الدولة المصرية على عبور الأزمة تلو الأخرى لأسباب خارجية، ورغم ذلك، تجاوزناها بحكمة القائد وصبر وإرادة الشعب العاشق لتراب بلده.

خطى ثابتة

وأضافت الصحيفة أن الانفراجة تؤكد أن الحكومة تسير بخطى علمية وثابتة ومدروسة لتحقيق الأمان والاستقرار للشعب الطيب، وتسعى للوصول إلى نهضة حقيقية واقعية، من خلال تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والتخطيط لصفقات كبرى تستثمر الموقع الجغرافي الفريد لمصر وثروات أراضيها الغنية، وجذب رءوس الأموال الأجنبية والوطنية، ثقة في قوة وتعافي الاقتصاد المصري، الذي انعكس على نظرة صندوق النقد الدولي الإيجابية لمصر، مما أسفر عن ارتفاع سقف التمويل إلى 8 مليارات دولار.

وأكدت الصحيفة حرص مصر في الوقت نفسه على توطين التكنولوجيا الحديثة في كل نواحي الحياة، وبصفة خاصة في الصناعة، وذلك من أجل مزيد من الاستقرار الاقتصادي، عن طريق مضاعفة التصدير للوصول إلى الرقم الحلم وهو 100 مليار دولار سنويا.