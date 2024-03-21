الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: الرئيس السيسي يُقدر المرأة المصرية ودورها في بناء المجتمع

النائبة هناء أنيس
النائبة هناء أنيس رزق الله

علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية يوم المرأة وتكريم الأمهات المثاليات.

ووصفت عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس السيسي بأنها دليل على تقديره لدور المرأة في بناء المجتمع والدولة.

وأوضحت هناء أنيس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الأم وجه رسالة مهمة بحرصه والسيدة انتصار السيسي على المشاركة سنويا في الاحتفال بعيد الأم، وتكريم الأمهات المثاليات.

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الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

وأشارت الي أن الرئيس السيسي أكد أن مصر لا تنسى كفاح وتضحيات وعطاء الأم المصرية، في مختلف المجالات من أجل الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع، لافتة الي أن الرئيس السيسي وصف الأم بأنها ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية، والسند والدرع الواقية أمام محاولة النيل من عزيمة الوطن.

وأردفت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية حققت إنجازات كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال القرارات والقوانين التي ساهمت في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع والحفاظ على حقوقها وكرامتها، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار المجتمع والوطن، وشريكة في بناء غد مشرق للدولة المصرية.

واستطردت: “توجيه الرئيس للحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يساهم في توفير فرص العمل للمرأة المعيلة، ويتيح لها الفرصة للإنفاق على أسرتها وأبناءها، كما يتيح أيضا تمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية في الاقتصاد القومي، والحد من نسبة البطالة، وتحقيق التوازن بين دور المرأة الإنتاجي والاجتماعي”.

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