حزب الاتحاد: الرئيس السيسى برهن على التزام الدولة لتمكين المرأة

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الرئيس السيسي أصدر العديد من التوجيهات اليوم التي تعزز من مكانة المرأة المصرية، وهى استكمال لسلسلة المكتسبات التي حققتها المرأة في عصرها الذهبي الذي بدأ قبل 10 سنوات عندما تقلد الرئيس السيسي مقاليد الحكم، لتكتب معه عهدا جديدا من التمكين في مختلف المجالات.

وأضاف صقر، في تصريحات اليوم، أن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص 10 مليارات دولار لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن، وكذلك إنشاء متحف للمرأة المصرية، يؤكد التقدير الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمرأة، مشيرًا إلى أن هذا القرار عرفانًا من الدولة لحجم التضحيات التي تقدمها المرأة لصالح هذا الوطن.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أن كلمة الرئيس خلال احتفالية عيد الأم، تؤكد استمرار الدولة المصرية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكينها، وهو التزام من القيادة السياسية تجاه ما تقدمه المرأة للمجتمع من منافع كبيرة تنعكس على استقرار الوطن.

ونوه صقر برسائل الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، اليوم الخميس، والتي طمأن فيها الشعب المصري بشأن المسار الاقتصادي، حيث جاءت توجيهاته بتوفير السلع الأساسية في الأسواق لمجابهة التضخم، وكذلك توجيهاته بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

من جانبه وجَّه الرئيس السيسي تحية تقدير للمرأة المصرية، داعيًا رجال مصر إلى أن يكونوا أكثر صبرًا وتسامحًا تجاه زوجاتهم.

وقال في كلمته خلال حفل يوم المرأة المصرية، بمركز المنارة اليوم الخميس، "إحنا بنحتفل بيهم.. وأنا بوصي عليهم":"الرجولة مش بالصوت العالي خالص، بالإنسانية والسعي والصبر.. والمرأة ليها حق علينا".