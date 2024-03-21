الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب الاتحاد: الرئيس السيسى برهن على التزام الدولة لتمكين المرأة

رضا صقر
رضا صقر

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الرئيس السيسي أصدر العديد من التوجيهات اليوم التي تعزز من مكانة المرأة المصرية، وهى استكمال لسلسلة المكتسبات التي حققتها المرأة في عصرها الذهبي الذي بدأ قبل 10 سنوات عندما تقلد الرئيس السيسي مقاليد الحكم، لتكتب معه عهدا جديدا من التمكين في مختلف المجالات.

txt

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

txt

نساء مصر: الرئيس السيسي حريص على تكريم المرأة المصرية وتجديد دعمه وثقته بها

وأضاف صقر، في تصريحات اليوم، أن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص 10 مليارات دولار لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن، وكذلك إنشاء متحف للمرأة المصرية، يؤكد التقدير الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمرأة، مشيرًا إلى أن هذا القرار عرفانًا من الدولة لحجم التضحيات التي تقدمها المرأة لصالح هذا الوطن.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أن كلمة الرئيس خلال احتفالية عيد الأم، تؤكد استمرار الدولة المصرية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكينها، وهو التزام من القيادة السياسية تجاه ما تقدمه المرأة للمجتمع من منافع كبيرة تنعكس على استقرار الوطن.

ونوه صقر برسائل الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، اليوم الخميس، والتي طمأن فيها الشعب المصري بشأن المسار الاقتصادي، حيث جاءت توجيهاته بتوفير السلع الأساسية في الأسواق لمجابهة التضخم، وكذلك توجيهاته بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

من جانبه وجَّه الرئيس السيسي تحية تقدير للمرأة المصرية، داعيًا رجال مصر إلى أن يكونوا أكثر صبرًا وتسامحًا تجاه زوجاتهم.

وقال في كلمته خلال حفل يوم المرأة المصرية، بمركز المنارة اليوم الخميس، "إحنا بنحتفل بيهم.. وأنا بوصي عليهم":"الرجولة مش بالصوت العالي خالص، بالإنسانية والسعي والصبر.. والمرأة ليها حق علينا". 

حزب الاتحاد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصريه الحماية الاجتماعية المرأة

الأكثر قراءة

عاجل.. وثيقة حماية.. بعد واقعتى «حبيبة ويارا».. خبراء القانون والمرور يكتبون روشتة مواجهة جرائم سائقى «تطبيقات التوصيل»

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

ما هى العلامات التحذيرية لتمدد الأوعية الدموية في الدماغ؟

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. حرب غزة.. إلغاء اجتماعى مجلس الحرب والمجلس الوزارى المصغر بشكل مفاجئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟