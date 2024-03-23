برلمانية: توجيهات الرئيس بشأن صندوقى تنمية الأسرة وكبار السن تؤكد اهتمامه بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن، والذي يؤكد رعاية الرئيس لتلك الفئات وحمايتها اجتماعيًا ومد مظلة الأمان الاجتماعي لتشمل أكبر فئة من الشعب المصري.

قانون رعاية المسنين

وأشادت "السيد"، في تصريحات صحفية اليوم، بالاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة المصرية وكبار السن بوجه عام، حيث كانت لهم مكتسبات غير مسبوقة، سواء من خلال الدعم المالي أو الاجتماعي، مشيرة في هذا الصدد إلى إصدار قانون رعاية المسنين، الذي يوفر امتيازات عديدة لحماية تلك الفئات.

توفير رعاية أسرية لائقة

ونوهت عضو مجلس النواب بأن حرص الرئيس السيسي على تكريم الأمهات المثاليات يترجم مدى الدعم الذي يقدمه للأسرة المصرية، من أجل رعاية أفضل لأبنائها، لافتة إلى أن الدولة تدعم هذا التوجه لتوفير رعاية أسرية لائقة.

وأكدت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل الحكومة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا، من أجل مجابهة أعباء المعيشة.