حشود ضخمة.. النائبة صبورة السيد تتفقد سير الانتخابات في الحي المتميز

حضرت منذ قليل الدكتورة صبورة السيد نائبة البرلمان عن دائرة ٦ أكتوبر وزوجها سامي عبد العزيز والدا المخرج محمد سامي، إلى لجنة القرية السياحية الأولى بالحي المتميز لتفقد سير العملية الانتخابية.



واستقبل النائبة صبورة السيد كل من عصام سعيد أمين العلاقات العامة وطلال حسين أمين مساعد العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن.



وشهدت اللجنة حضورا كثيفا من الناخبين فور فتح باب اللجان عقب انتهاء فترة الراحة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران