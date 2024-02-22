وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذى لمشروع "تنمية الأسرة"

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة الخطط التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، وذلك بحضور د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، د. أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. خالد زكريا، مستشار الوزيرة للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية.

مشروع تنمية الأسرة المصرية

وفي بداية الاجتماع، استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشرح من د. خالد زكريا حول ما تم تنفيذه من خطوات في المحاور المتعددة للمشروع، وعلى رأسها محور التمكين الاقتصادي، ومحور التوعية والتحول الرقمي، وباقي محاور المشروع، مشيرًا إلى الموقف التنفيذي للوزارات والهيئات الشريكة في المشروع، والخطة المستقبلية في العام المالي الجديد.

من جانبها، قدمت د. أميرة تاوضروس عرضًا حول منصة مشروع تنمية الأسرة، التي ستكون بمثابة قاعدة بيانات للسيدات المستفيدات من خدمات المشروع المختلفة على مستوى الجمهورية.

تكامل المشروعات التنموية

كما قدم د. جميل حلمي عرضًا حول المشروعات التي سيتم التركيز عليها في الخطة التنموية للعام المالي الجديد لخدمة أهداف المشروع، والمبادرات التي يتم الإعداد لها لضمان تكامل المشروعات التنموية المختلفة في العام المالي الجديد مع أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة، خصوصًا على مستوى المحافظات.

واستعرضت د. مايا مرسي أهم ما قدم المجلس القومي للمرأة من مجهودات في إطار دوره المحوري في مشروع تنمية الأسرة وأبرز ما تحقق على كل محاور المشروع.

معالجة القضية السكانية

وفي نهاية الاجتماع أشادت د. هالة السعيد بحجم ما تحقق من خطوات تنفيذية للمشروع، وخصوصًا من جانب المجلس القومي للمرأة، وشددت على ضرورة التنسيق مع كل الوزارات والهيئات الشريكة بالمشروع، خاصة مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي وباقي الهيئات.

كما وجهت السعيد بإعداد تصور متكامل حول الخدمات التي سيقدمها مشروع تنمية الأسرة للسيدات المستفيدات منه، بداية من وثيقة الادخار المؤجلة وباقي الخدمات التأمينية والتمويلية التي ستساهم في رفع مستوى الأسرة المصرية التى ستقدم بالتعاون مع البنوك وشركات التأمين والبريد المصري

وأكدت السعيد أن المشروع يعتمد على مدخل تنموي في معالجة القضية السكانية يستهدف تحسين خصائص السكان وتحسين جودة الحياة.

حضر الاجتماع كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، د. راندا فارس، مستشار وزيرة التضامن لشئون صحة وتنميه الأسرة ومدير مشروع مودة، إنجي اليماني، منسق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. عمرو سليمان، الخبير الاكتواري بمشروع تنمية الأسرة المصرية، د. محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، د. شيرين بشرى، منسق التمكين الاقتصادي بمشروع تنمية الأسرة المصرية.