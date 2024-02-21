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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأحد.. انطلاق منظومة المساعدة الذكية للجهاز الإدارى للدولة "KMT"

د. صالح الشيخ
د. صالح الشيخ

ينظّم الجهاز المركزي التنظيم والإدارة، برئاسة د. صالح الشيخ، مؤتمر إطلاق منظومة المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة "كمت" وذلك الأحد المقبل بمقر الجهاز في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نظام محادثة آلية

و(KMT) هو نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويره من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللجمهور بشكل عام.

استفسارات قانون الخدمة المدنية

وصمّمت كمت على نحو يمكنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل اللميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.

التنظيم والإدارة كمت صالح الشيخ منظومة المساعدة الذكية العاصمة الإدارية

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