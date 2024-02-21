"الإحصاء": ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية لـ9.4 تريليون جنيه في 2022 - 2023

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية في عام 2022 - 2023، لتصل إلى 9450.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 28.5٪ عن عام 2021 - 2022، وحققت ودائع كلا من القطاع العائلي وقطـاع الخدمات العـام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.

أرصدة الودائع المصرفية

وأوضح جهاز الإحصاء، أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي بلغت 5512.4 مليار جـنيه عام 2022 - 2023 بنسبة زيادة قدرها 17.0٪ عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5٪ مـن إجمالي أرصـدة ودائع القطـاع العائـلي، حيث استحــوذ القطـاع العائلي علي نسبة 58.3 % مــن إجمالي الودائع المصرفية.

فيما سجلت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 1443.5 ملـيار جنـيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1 ٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3 ٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3 % من إجمالي الودائع المصرفية.

وارتفعت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام لـ 1525.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 43.5 ٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمات العــام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 16.1% مـن إجمالي الودائع المصرفية.

الائتمان المصرفي

فى سياق متصل، أشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع أرصدة الائتمان المصرفي 4802.0 مليار جنيه عام 2022 - 2023 بنسبة زيادة قدرها 34.5٪ عـن عام 2021 - 2022، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث:

وبلغت أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 1715.6 مليـار جنيه عام 2022 - 2023 بنسبة زيادة قدرها 26.9٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1340.1 مليار جنيه، بما يمثل 78.1 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغـت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 35.7 % مــن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

فيما بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 1502.0 مليـار جنيه عام 2022 - 2023، بنسبة زيادة قدرها 53.9٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة حيث بلـغ 1338.0 مليار جنيه، بما يمثــل 89.1% مـن إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنوح للقطاع 31.3 % من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

وسجل فائض السيولة لدى الجهـاز المصرفي 4648.8 مليار جنيه عام 2022 - 2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 49.2% من إجمالي الودائع لدى الجهـاز المصرفي.