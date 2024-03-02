السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن غلق وحدة المناظير بمستشفى حميات الإسكندرية

سارة النحاس
سارة النحاس

قدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة طلب إحاطة موجه إلى الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان؛ بشأن "إغلاق وحدة مناظير بمستشفى الحميات الإسكندرية". 

أسباب توقف وحدة المناظير

قالت الدكتورة سارة النحاس إنه بناءً عن أعطال كهربائية وعدم الصيانة الدورية لأجهزة المناظير بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات تسببت بوقف كامل لأسابيع وتأجيل مواعيد المرضى لأجل غير مسمى، ما ترتبت عليه زيادة قوائم الانتظار وزعر وقلق لحالات جاهزة بالأشعة والتحاليل من شهور.

وطالبت النائبة سارة النحاس بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بالنواب، وكذلك سرعة تشغيل وحدة المناظير بمستشفى الحميات لتخفيف العبء عن كاهل المرضى.

سارة النحاس مجلس النواب لجنة الصحة طلب إحاطة الحميات

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