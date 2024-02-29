الخميس 29 فبراير 2024
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سياسي

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب واقعة رسوب 75% من طلاب "طب سوهاج"

النائب محمود قاسم
النائب محمود قاسم

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول واقعة رسوب 75% من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة سوهاج، واصفًا تلك الواقعة بالكارثة، مطالبًا بدراسة الأسباب الحقيقية التى وراء هذه المهزلة داخل جامعة سوهاج.

وطالب "قاسم" بضرورة تشكيل لجنة من أساتذة عدد من كليات الطب بالجامعات المصرية لكشف جميع الحقائق حول هذه الواقعة متسائلًا "هل صحيح أن ما يتردد من أن السبب فى هذه الواقعة يرجع إلى ظاهرة الغش الجماعى فى امتحانات الثانوية العامة؟".

تحقيق عاجل

 

وأعرب النائب محمود قاسم عن أسفه الشديد لارتفاع نسبة الرسوب الكبيرة داخل كلية الطب بجامعة سوهاج بالفرقة الأولى، لافتًا إلى أن جميع من يلتحقون بكليات الطب بالجامعات الحكومة هم من المتفوقين، ولا يُعقل أبدًا أن تصل نسبة الرسوب إلى هذه الصورة، ولا بُد من إجراء تحقيق عاجل وسريع في هذا الملف.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والصحة واستدعاء وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد أيمن عاشور للرد على تساؤلاته، مشيرًا إلى أن الدكتور حساني النعماني رئيس جامعة سوهاج هو أستاذ بكلية الطب، وكان يتحتم عليه إعطاء أكبر اهتمام بملف الدراسة داخل هذه الكلية.

النائب محمود قاسم طلب إحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أيمن عاشور كلية الطب جامعة سوهاج

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