الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى أسعد الملايين بحضوره "قادرون باختلاف" فى نسخته الخامسة

النائب خالد مصطفى
النائب خالد مصطفى عبدالوهاب

أكد النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو مجلس الشيوخ أمين أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب "مستقبل وطن" أمانة العاصمة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسم البسمة وأسعد الملايين بحضوره حفل "قادرون باختلاف" في نسخته الخامسة.

وثمَّن النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، في تصريحات صحفية له اليوم، تأكيد الرئيس السيسي أن “قادرون باختلاف” تجسد لنا عظمة الله في خلقه من هؤلاء المبدعين، مضيفًا أن هذه النماذج دائمًا ما تقدم الأمل للمصريين والعالم أجمع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، يولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة التي تبث الأمل للمصريين.

txt

الرئيس السيسى: الشعوب تعيش أيامًا صعبة ولو صبرت ربنا قادر يعمل المستحيل كله

txt

برلمانية تثمن قرار الرئيس السيسى تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"

10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف" وذلك لحرصه على تخفيف معاناتهم ودمجهم في المجتمع وتوفير كل احتياجاتهم المشروعة.

ونوَّه عضو مجلس الشيوخ بالخطوات التي اتخذتها الدولة في عهد الرئيس السيسي لرعاية ذوي الهمم، وأبرزها إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" وتشريع قانون منظم لدوره.

وانطلقت اليوم النسخة الخامسة لاحتفالية «قادرون باختلاف» وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية. 

عضو مجلس الشيوخ أمين أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن بحزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الخامسة

مواد متعلقة

بعد حادث "فتاة الشروق".. "اتصالات النواب" تطالب بسيستم مراقبة وكاميرات ثابتة طوال رحلات شركات نقل الركاب

برلماني يطالب بخطة لتنشيط السياحة بعد فوز شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم

"زراعة النواب" تلزم "البحوث الزراعية" بوضع استراتيجية واضحة لزيادة إنتاجية المحاصيل

"صحة النواب" تناقش تأخر تنفيذ مشروع مستشفى رأس غارب المركزى الجديدة

بدوى: طفرة كبيرة حققتها "المصرية للاتصالات" فى توصيل خدمات المحمول للمواطنين

"شباب النواب" توصى بدعم حكومى لسد احتياجات مراكز المنيا من العمالة

3 أشهر.. "نقل النواب" توصي بمهلة لأصحاب المراكب لتركيب أجهزة التتبع الملاحي

خلال 72 ساعة.. "نقل النواب" توصي بتشكيل لجنة لمتابعة تطوير وصيانة طرق البحيرة

الأكثر قراءة

عاجل| هنية: نبدى مرونة فى التفاوض حرصًا على دماء الشعب الفلسطينى

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بعد تحويل مبالغ صفقة "رأس الحكمة".. السيسى يمازح محافظ البنك المركزى: "أول مرة أشوفك بتضحك"

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

النظام المتبع بالدورى البلجيكى.. هل يحل أزمة تلاحم مواسم دورى نايل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية