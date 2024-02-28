برلمانى: الرئيس السيسى أسعد الملايين بحضوره "قادرون باختلاف" فى نسخته الخامسة

أكد النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو مجلس الشيوخ أمين أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب "مستقبل وطن" أمانة العاصمة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسم البسمة وأسعد الملايين بحضوره حفل "قادرون باختلاف" في نسخته الخامسة.

وثمَّن النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، في تصريحات صحفية له اليوم، تأكيد الرئيس السيسي أن “قادرون باختلاف” تجسد لنا عظمة الله في خلقه من هؤلاء المبدعين، مضيفًا أن هذه النماذج دائمًا ما تقدم الأمل للمصريين والعالم أجمع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، يولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة التي تبث الأمل للمصريين.

10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف" وذلك لحرصه على تخفيف معاناتهم ودمجهم في المجتمع وتوفير كل احتياجاتهم المشروعة.

ونوَّه عضو مجلس الشيوخ بالخطوات التي اتخذتها الدولة في عهد الرئيس السيسي لرعاية ذوي الهمم، وأبرزها إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" وتشريع قانون منظم لدوره.

وانطلقت اليوم النسخة الخامسة لاحتفالية «قادرون باختلاف» وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.