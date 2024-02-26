الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

خلال 72 ساعة.. "نقل النواب" توصي بتشكيل لجنة لمتابعة تطوير وصيانة طرق البحيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب وحيد قرقر، عددا من طلبات الإحاطة، الموجهة للحكومة في شأن عدد من الكباري وصيانة الطرق.

وتناول الاجتماع عرض طلب النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري مشاة على الطريق الصحراوي عند الكيلو 107 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي لخدمة أهالي 17 قرية شرق الطريق.

وأكد “زين الدين” أن المنطقة المقابلة للكوبري المزمع إنشاؤه تضم 17 قرية، ويبلغ عدد المستفيدين بها نحو 250 ألف نسمة، موضحا أن الطريق الهدف منه التسهيل على المواطنين من ناحية، وكذلك الحد من معدلات الحوادث.

txt

نقل النواب تدين القصف الإسرائيلى على رفح الفلسطينية: "الأمن القومى المصرى خط أحمر"

txt

"نقل النواب": مصر لن تتنازل عن دعم القضية الفلسطينية

وشهد الاجتماع، تغيب ممثلي محافظة البحيرة، وهو ما دفع وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بالتوصية بتحرير خطاب لوزير التنمية المحلية، بضرورة حضور نواب محافظ البحيرة أو سكرتيري العموم، لوجود صلة هامة في الطلبات المقدمة بالمحافظة.

الهيئة العامة للطرق والكباري

وطالب وحيد قرقر، بضرورة موافاة لجنة النقل بالطلب الموحه بشأن إنشاء كوبري عند الكيلو 107 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي لخدمة أهالي 17 قرية شرق الطريق.

سوء طريق إدكو

كما ناقشت اللجنة طلب النائب هشام الجاهل، بشأن سوء طريق إدكو _ رشيد وصولا إلى المعمورة.

وأكد النائب، أن هذا الطلب تم التقدم به أكثر من مرة، وحصلنا على العديد من الوعود ولكن بدون أي تحرك فعلي.

من جانبه رد ممثل هيئة الطرق والكباري، أنه جار إدراج الطريق في خطة الصيانة القادمة، سيتم عمل المعاينة.

وأوصى النائب بتشكيل لجنة من الهيئة ومحافظة البحيرة خلال 72 ساعة بمشاركة النائب مقدم طلب الإحاطة، مع بيان موعد تهيئة الطريق وإخطار اللجنة بكافة التفاصيل.
 

نقل النواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بمجلس النواب للحكومة الكبارى الطريق الصحراوي

الأكثر قراءة

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

تشييع النصف العلوى لضحية مدرس فيزياء فى الدقهلية

كاتناول ثمرة واحدة من الأفوكادوا يوميا.. وهذا ما سيحدث في جسمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟