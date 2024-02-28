الرئيس السيسى: الشعوب تعيش أيامًا صعبة ولو صبرت ربنا قادر يعمل المستحيل كله

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل، والذي أصيب في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال السيسي، خلال كلمة وجهها للطفل عبدالله: "أهلًا بيك يا عبدالله وحمد الله على سلامتك أنت وكل اللي اتصاب، والشهداء عند ربنا.. أنت لسه صغير وهتشوف كتير حلو إن شاء الله، ودايمًا في حياة الناس والشعوب أيام بتكون صعبة، والناس لو صبرت واستحملت واشتغلت واجتهدت وقبل ده كله اعتمدت على الله وصدقت إن ربنا قادر على الدعم والنصر، الأيام دي بتعدي.. لأن ربنا قادر يعمل المستحيل كله".

شهدت فعاليات النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم بعنوان "رحلة إنجاز" عن أبطال "قادرون باختلاف"، ودور الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم ودمجهم في المؤسسات المختلفة.