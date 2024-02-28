الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: الشعوب تعيش أيامًا صعبة ولو صبرت ربنا قادر يعمل المستحيل كله

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل، والذي أصيب في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال السيسي، خلال كلمة وجهها للطفل عبدالله: "أهلًا بيك يا عبدالله وحمد الله على سلامتك أنت وكل اللي اتصاب، والشهداء عند ربنا.. أنت لسه صغير وهتشوف كتير حلو إن شاء الله، ودايمًا في حياة الناس والشعوب أيام بتكون صعبة، والناس لو صبرت واستحملت واشتغلت واجتهدت وقبل ده كله اعتمدت على الله وصدقت إن ربنا قادر على الدعم والنصر، الأيام دي بتعدي.. لأن ربنا قادر يعمل المستحيل كله".

شهدت فعاليات النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم بعنوان "رحلة إنجاز" عن أبطال "قادرون باختلاف"، ودور الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم ودمجهم في المؤسسات المختلفة.

عبد الفتاح السيسي الطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل قادرون باختلاف

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

عاجل.. "الوزراء": سنعلن عن أعداد المقيمين غير الشرعيين فى مصر بعد 13 مارس

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

الطفل الفلسطينى عبدالله كحيل لـ رنا رئيس: "هفتحلك كل أبواب فلسطين"

شاب يمزق جسد شقيقه بـ"سكين" لتحرشه بزوجته في النزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولى على مركبة أحدهم فى رام الله