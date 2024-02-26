"شباب النواب" توصى بدعم حكومى لسد احتياجات مراكز المنيا من العمالة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم، وزارة الشباب بتقديم الدعم المالي لمراكز الشباب بمراكز (العدوة، مغاغة، بني مزار) التي لم يطرح بها أي مشروعات استثمارية تمكنها من زيادة مواردها وتمويل احتياجاتها ذاتيًا والتعاقد مع عاملين، وذلك لحين طرح مشروعات استثمارية.



جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سعودي عبدالرحمن، بشأن وجود عجز في أعداد العاملين بإدارات ومراكز الشباب بمراكز العدوى، ومغاغة، وبني مزار بمحافظة المنيا، بحضور محمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية.

وأكد النائب سعودى عبدالرحمن أنه يوجد عجز كبير في عدد العاملين في مراكز الشباب بمحافظة المنيا وخاصة مركز العدوة مما يهدد استمرار الأنشطة المنفذة بها بالتوقف، فضلًا عن ضعف الدعم المالي المقدم لمراكز الشباب بالمراكز الثلاث، متسائلًا عن موقف تشغيل مراكز الشباب التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وردًا على طلب الإحاطة، أكد مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا أن المديرية تعمل على سد العجز في أعداد العاملين بمراكز الشباب بها من خلال مشروعات الطرح الاستثماري بتلك المراكز، وفتح باب الانتدابات والنقل والإعارة، وتشغيل الملاعب الخماسية لزيادة الإيرادات التي تمكن مجالس إدارات مراكز الشباب من التعاقد مع العمالة المطلوبة لسد العجز بها، أما بشأن الموقف التشغيلي لمراكز الشباب المدرجة بمبادرة "حياة كريمة"، لفت إلى أن المديرية لم تتسلم بشكل رسمي تلك المراكز حتى الآن وأنه فور استلام المديرية لها سيتم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لتوفير التأثيث اللازم لتلك المراكز.

أما بشأن ضعف الدعم المالي المقدم لمراكز الشباب بمراكز (العدوة، مغاغة، بني مزار)، فقد أشار الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب إلى صدور قرار مجلس الوزراء بترشيد النفقات ووقف الدعم المادي المباشر لمراكز الشباب.



كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى كمال، بشأن سوء أرضية ملعب مركز شباب قرية الروضة مركز ملوي بمحافظة المنيا، وأفاد سيادته بأن الملعب لا يصلح لممارسة الأنشطة عليه، مشيرًا إلى أنه قد تم عمل الصيانة اللازمة له من رصيد المركز أكثر من مرة ولكن لا تزال أرضية الملعب سيئة مما تسببت في إصابة أعضاء المركز الممارسين للنشاط الرياضي على أرضية الملعب.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفاد مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بأنه قد تم إنشاء الملعب موضوع طلب الإحاطة خلال العام المالي 2017/2016، مشيرًا إلى أن أرضية الملعب في حالة سيئة كما أشار السيد النائب مقدم طلب الإحاطة، مؤكدًا سيادته أنه سوف يتم إدراج صيانة أرض ملعب مركز شباب قرية الروضة خلال خطة وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2025/2024.



وبناءً على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة بإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة برد رسمي مكتوب بما يفيد إدراج ملعب مركز شباب قرية الروضة بخطة وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2024/ 2025.