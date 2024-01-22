تحرك برلماني لحل أزمة نقص التمريض بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية

تقدمت الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهته لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وذلك بشأن "تأخير فتح مدارس التمريض داخل المستشفيات الجامعية بالإسكندرية"، وذلك عملًا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور، والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

نقص شديد في هيئة التمريض

وقالت الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن القطاع الصحى يعانى من نقص شديد في هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية بالاسكندرية، وما زال مستمر بسبب ضغط العمل. وذلك لتأخر موافقة وزارة التعليم العالي بفتح مدارس التمريض للتعليم والتدريب داخل المستشفيات الجامعية بالإسكندرية.

وطالبت الدكتورة سارة النحاس بضرورة فتح مدارس ومعاهد لتخريج وتأهيل الممرضات وتدريبهم بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب لمناقشته في حضور الوزراء المعنيين.

وسبق وتقدمت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بشأن تكسير لـ200 كيلو متر طريق مصر – إسكندرية الصحرواي.

وقالت «النحاس» إن ما يتم من أعمال تكسير بمنتصف وجانبي الطریق وأعمال حفر وإھدار لمساحات كبیرة من الطبقات الاسفلتیة السلیمة بطول طریق مصر الإسكندریة، یعد إھدا ًر للمال العام في ظل الأزمة الاقتصادیة التي تعاني منها البلاد، مستنكرة عدم إدراج الطريق كأولویة بالموازنة العامة للدولة.