الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بوضع خريطة استثمارية لتنمية السياحة

النائب هاني العسال
النائب هاني العسال

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن نظر مجلس الشيوخ طلبي بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة، يمثل فرصة مهمة للتعرف على خطة الدولة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وبين سبل تعزيز الجذب السياحي وتنمية السياحة الداخلية.

 مؤكدا أهمية استثمار إمكانيات مصر السياحية وتنوع مقاصدها التي تؤهلها، لتكون وجهة سياحية عالمية بارزة بتطوير وتنمية الأنماط الأخرى للسياحة، بعدم الاكتفاء بالسياحة الشاطئية فحسب بل لا بد وأن تتكامل مع الأثرية والبيئية والصحية وغيرها في برامج جاذبة للسائح.

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وأوضح "العسال"، أن الاهتمام بخلق وتطوير أنماط سياحية غير تقليدية تضاف إلى المنتج السياحي المصري هو أحد أهم محاور إستراتيجية التنمية السياحية في مصر؛ لذلك هناك أهمية لوضع خريطة استثمارية تؤهل المناطق التي تتمتع بنمط سياحي متميز، ومنها وجود 1356 موقعًا ضمن السياحة الاستشفائية يحتاج للتأهيل وتوفير الحوافز اللازمة للمستثمرين لضخ المشروعات وتهيئتها لاستقبال شرائح جديدة من السياحة الوافدة، منوها إلى أهمية البدء في حملات تنشيطية واسعة النطاق عبر القنوات الإعلامية العالمية تخاطب كل سوق على حدة والتوجه نحو الدول التي ترتبط معها مصر بتكتلات اقتصادية، وآخرها تجمع البريكس لتطوير مجالات التعاون والتبادل السياحي.

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وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة تسعى لتكثيف العمل فى المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلى والأجنبى، كما تستهدف تطوير البيئة التشريعية بإعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبى، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد، مؤكدا أهمية أن تصحب تلك الخطوات إجراءات ترويجية للتعريف بالتطورات الجديدة التي يشهدها القطاع والاكتشافات الأثرية التي ارتفعت خلال الفترة الماضية، مع إعادة تأهيل وتقييم التجربة السياحية لتشجيع السياح على تكرار الزيارة مرة أخرى.

النائب هاني العسال مجلس الشيوخ الحكومة تحقيق التنمية السياحية طلب مناقشة عامة

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