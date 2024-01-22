الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

المؤتمر: رسائل الرئيس السيسى لإثيوبيا حاسمة وجاءت فى التوقيت المناسب

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر

أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، برسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الصومالي بشأن تعديات إثيوبيا على أرض الصومال.

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رسائل واضحة ومباشرة

وقال حزب المؤتمر، في بيان له اليوم الإثنين، إن هذه الرسائل جاءت واضحة وحاسمة وجادة وفي وقتها تمامًا وبشكل مباشر حتى تتراجع القيادة الإثيوبية عن خطواتها.

وأوضح حزب المؤتمر أن هذه الزيارة تأكيد على دور ومكانة مصر في دعم كل الدول الأشقاء، مما يستهدف تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال خاصة بعد تدخل إثيوبيا في ملف أرض الصومال وميناء بربرة وغيره.

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مصر حاضرة بقوة في القرن الإفريقي 

وأكد حزب المؤتمر أن اللقاء بين الرئيس السيسي ونظيره الصومال دليل على أن مصر حاضرة وبقوة في القرن الإفريقي، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لتوطيد وتعزيز العلاقات مع كل الدول الإفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والاكتفاء الذاتي بين دول القارة السمراء.

وتابع حزب المؤتمر أن هذا اللقاء يستهدف تعزيز العلاقات المصرية الصومالية، وتعزيز السلم والأمن في الصومال، والقضاء على الإرهاب لتحقيق التنمية المنشودة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو مستقبل أفضل.

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وثمن حزب المؤتمر تصريحات الرئيس السيسي رفض مصر التدخل في شئون الصومال الداخلية أو المساس بوحدة أراضيها، فمصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شيء آخر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد، في كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن مصر ترفض التدخل في شئون الصومال أو المساس باستقلال ووحدة أراضيه.

وشدد على أن الصومال دولة عربية في الجامعة العربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها، مضيفًا: "لن نقل هذا الكلام لتهديد أي أحد، لكننا لن نسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس به".

حزب المؤتمر الصومال الرئيس عبدالفتاح السيسي إثيوبيا أرض الصومال الربان عمر المختار صميدة

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