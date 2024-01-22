إيفلين متى: تصريحات الرئيس بشأن أمن الصومال رسالة تحذير لأثيوبيا

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، والتي أكد فيها أن مصر لن تسمح لأي جهة بتهديد أمن الصومال.

وأشارت متي، فى بيان صحفي لها، إلى أن أمن دولة الصومال يعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصرى، مؤكدة على أنها تتفق تمامًا مع ما ذكره الرئيس السيسي، بشأن دعم مصر للصومال في حال تهديدها باعتبارها دولة عربية وعضو في جامعة الدول العربية.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن دولة أثيوبيا تحاول بشتى الطرق العبث بأمن واستقرار دولة الصومال الشقيقة من خلال القفز على الأراضى الصومالية والإستفادة من الموانىء الموجودة فيها بطرق غير مشروعة بهدف تحقيق مصالح لها من خلال هذه الموانىء وهو الذى ترفضه مصر تماما ولن تسمح بحدوثه بأى شكل من الأشكال.

وطالبت أثيوبيا بضرورة ضبط النفس وعدم لجوءها إلى الدخول فى عداوة مع الصومال، وألا تعتدى على أراضى الدول المجاورة والتى تعتبر خط أحمر لن تسمح مصر بالعبث بها، مؤكدة أنها تتفق مع رسالة الرئيس السيسى لأثيوبيا بشأن أن الحصول على تسهيلات من الأشقاء في الصومال أو جيبوتي أو اريتريا أمر متاح، خاصة أنه يمكن أن يتم الإستفادة من الموانئ الموجودة في تلك الدول.

على صعيد أخر، يناقش مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، عن دراسة موضوع "الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها”.