الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: تعزيز الاستثمارات المصرية بإفريقيا تسهم في توفير المحاصيل الاستراتيجية

النائب أحمد سعد نويصر
النائب أحمد سعد نويصر

أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية في العديد من المجالات، خاصة الاستثمار الزراعي.

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توجيهات السيسى بتعزيز الاستثمارات بإفريقيا تتصدر اهتمامات صحف الخميس

تحقيق الاكتفاء الذاتي في إفريقيا

وقال نويصر، في تصريحات صحفية له، إن القارة الإفريقية تمتلك أراض زراعية خصبة، والاهتمام بالاستثمار الزراعي بين دولها سيسهم في توفير المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدول القارة السمراء.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعاون مصر مع إفريقيا في مجال الزراعة سيدعم القارة ويحولها إلى سلة غذاء للعالم خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب أحمد نويصر، أن القارة السمراء تمتلك الكثير من الثروات والموارد الطبيعية مما يستوجب استثمار هذه الثروات لصالح دولها أولا ويأتي ذلك في ظل العلاقات الاقتصادية والسياسية.

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الرئيس السيسى يوجّه بتعزيز الاستثمارات فى دول القارة الإفريقية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر يمكنها وضع خطط استثمارية واضحة تقوم على تحقيق الأولويات الأساسية التي تقود إلى عائدات تنعكس بشكل مباشر على التنمية البشرية، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

حيث وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية فى دول القارة الإفريقية في العديد من المجالات، وخاصة الاستثمار الزراعي، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعى، مشددًا على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لريادة تنفيذ مشروعات التعاون فى هذا الصدد.

النائب أحمد سعد نويصر القارة الإفريقية الاستثمارات المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي تعزيز التعاون

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