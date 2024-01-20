"صوت الشعب" يناقش مشاكل مزارعين الزيوت العطرية بالغربية

زار وفد من حزب صوت الشعب عزبة راغب التابعة لـ"شبرا بلولة" في قطور بالغربية،في إطار جهود حزب صوت الشعب للوقوف على احتياجات أهالي العزبة والاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم، حيث توجه وفد من الحزب بزيارة أحد مصانع زيوت أوراق أشجار الليمون والبرتقال.



وقال الدكتور محمد بدران، رئيس الحزب، خلال جولته، إن المنافسة السياسية والاقتصادية في الغربية قوية ولهذا جاءت فكرة مبادرة صوت الشعب لدعم الصناعة الوطنية والتي من المتوقع أن تساهم في زيادة الدخل القومي الفترة المقبلة، مؤكدا سعي حزبه للتواجد بأكثر من 20 محافظة الفترة المقبلة.

واستمع وفد صوت الشعب خلال الزيارة لمطالب الفلاحين والشباب ومناقشة عدد من القضايا التي تهم الأهالي، وكان أهمها توفير فرص عمل للشباب ومواجهة الاحتكار ودعم ذوي الهمم.

دعم ومساندة العمال

وفي هذا السياق، أعرب قادة حزب صوت الشعب عن التزامهم بدعم ومساندة العاملين بالمصانع والسعي لتحقيق تحسينات ملموسة.

تأتي الزيارة كجزء من استراتيجية الحزب للتواصل المباشر في مختلف المناطق، ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقة بين الحزب والمجتمع المحلي وتحقيق تقدم في القضايا المحلية.

جدير بالذكر أن حزب صوت الشعب هو حزب سياسي نشأ حديثًا ويهدف إلى تمثيل مصالح الشعب والعمل على تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.

يذكر أن محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب، سبق وطالب بتسليط الضوء علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لدعم الشباب في مشروعاتهم.

ودعا بدران إلى إنشاء مصنع لفصل الزيوت العطرية لخدمة قطاع كبير من الفلاحين والعمالة، مشيرا إلى أن العمالة التي تعمل في مصانع الزيوت العطرية نادرة الوجود بمصر، وهي صناعة تشتهر بها محافظة الغربية لعدم احتكار الأسعار من قبل شخص واحد.