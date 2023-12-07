الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حزب "صوت الشعب" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالإسكندرية

مؤتمر حزب صوت الشعب
مؤتمر حزب صوت الشعب بالإسكندرية

نظم حزب صوت الشعب، مساء اليوم الخميس، مؤتمرا جماهيريا حاشد بمحافظة الإسكندرية، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، والمقرر إقامتها من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب، الدكتور أحمد نجيب نائب رئيس الحزب، اللواء محمود حسن أمين عام الحزب، الكاتب الصحفي شوكت سعد، وكيل نقابة الصحفيين الفرعية، أمين إعلام الحزب بالإسكندرية، الشيخ محمد إبراهيم عبدالباعث، واللواء حسام عبداللطيف، أمين مساعد الحزب بالإسكندرية، والدكتور العربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد الدكتور محمد بدران، رئيس الحزب، أن دعم الحزب للرئيس السيسي، هو دعم مجرد فهو القائد الذي تتحدث عنه إنجازاته في جميع القطاعات، وحقق لمصر خلال 9 سنوات المئات من مشروعات بمجالات التنمية الكبري في كل المحافظات.

وأضاف أن الحزب نظم العديد من المؤتمرات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، واليوم يختتم المؤتمرات بمحافظة الإسكندرية وذلك قبيل الصمت الإنتخابي، مؤكدًا تواجد الحزب بمشاركة إيجابية في الانتخابات الرئاسية، داعيًا جميع المواطنين من كافة الفئات بالمشاركة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الدكتور أحمد نجيب نائب رئيس الحزب، أن تأييد الرئيس السيسي هو دعم للدولة المصرية القوية، مشيرًا إلى أن الأنتخابات الرئاسية هي رسالة للعالم كله، توكد أن مصر دولة قوية بشعبها الذي خرج للتعبير عن رآيه واختيار رئيسه في جميع أنحاء مصر داعيًا جميع أبناء مصر بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأكد على موقف الرئيس السيسي القوي في دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق الفلسطينيين في أراضيهم، وحماية مصر وحدودها والتأكيد أن سيناء خط أحمر. 

وقال شوكت سعد وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع على حبه كافة فئات الشعب المصري، لما قدمه لمصر بداية من القضاء على الإرهاب، وتحقيق الأمن والأمان لمصر، فضلًا عن مد يد التنمية والبناء في كافة أنحاء الجمهورية وتنفيذ الكثير من المشروعات القومية والمدن الحضارية، والقضاء على العشوائيات وبناء الإنسان من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأضاف أن الشعب المصري سوف يعبر عن رأيه وتبعث رسالة للعالم كله بأن الشعب المصري قادر على الاختيار بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وأن تعكس صورة مشرفة لأبناء مصر واختيارهم.

مؤتمر حزب صوت الشعب بالإسكندرية
مؤتمر حزب صوت الشعب بالإسكندرية
مؤتمر حزب صوت الشعب بالإسكندرية
مؤتمر حزب صوت الشعب بالإسكندرية
مؤتمر حزب صوت الشعب بالإسكندرية
مؤتمر حزب صوت الشعب بالإسكندرية
مؤتمر حزب صوت الشعب بالإسكندرية
مؤتمر حزب صوت الشعب بالإسكندرية
مؤتمر حزب صوت الشعب بالإسكندرية
مؤتمر حزب صوت الشعب بالإسكندرية
حزب صوت الشعب مؤتمر جماهيري محافظة الاسكندرية الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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