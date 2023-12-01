مواطن سكندري: أدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات لاستمرار مسيرة الإنجازات (فيديو)

عبر عبد الله أحمد، من أهالي الإسكندرية، عن تأييده للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلّا: إنه أحد أبناء الشعب المصري الذي يدعم ويؤيد الرئيس السيسي، والتي ستكون رسالة للعالم كله بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أقدر من يقود مصر، بل هو أقدر من يقود العالم العربي والمجتمع الإسلامي.

الرئيس السيسي دائم العطاء لمصر

وأضاف لـ "الدستور": نتمنى للرئيس التوفيق والنجاح في الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك من خلال وقوف الشعب المصري كله، موضحًا أن الرئيس السيسي قدم إنجازات كبيرة يتحدث عنها العالم كله، رغم الظروف المحيطة بمصر والعالم ومع ذلك مصر تتقدم كل يوم، والرئيس السيسي دائم العطاء لمصر لأنه يتمنى بصدق أن يراها أعظم دول العالم، متابعًا أن بإذن الله وتوفيقه الرئيس السيسي سيحقق نجاح كبير في الانتخابات المقبلة.

وأشار إلى أن مصر مثل دول العالم تأثرت بالأزمة الاقتصادية، وما نطالب ونتمنى تنفيذه هو المراقبة على الأسعار، وذلك لما يعانيه المواطنين من جشع التجار برفع الأسعار، من خلال ضبط للسوق الداخلي، من خلال القوانين الرادعة التي يتم تطبيقها على المبالغين في الأسعار والرقابة من الحكومة، وهو ما يتمناه الشعب المصري.

واختتم أن مصر من أعظم الدول سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وندعو بالتوفيق للرئيس السيسي لاستمرار مسيرة الإنجازات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت اليوم الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك للمصريين في الخارج، وتجرى عمليات الاقتراع في 137 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج، وتستمر لمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 و11 و12ديسمبر الجاري داخل مصر، ويخوض سباق الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المهندس حازم عمر، فريد زهران، الدكتور عبد السند يمامة.

