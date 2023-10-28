مواطن سكندرى: قرارات الرئيس فى قضية فلسطين حاسمة.. ومصر قوية بشعبها وجيشها (فيديو)

عبّر هدية أحمد هدية، أحد أهالي محافظة الإسكندرية، عن دعمه ومساندته جميع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي اتخذها بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا تأييده لجميع تصريحات وقرارات الرئيس في المؤتمر الأخير، قمة السلام التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف، لـ "الدستور"، أن "مصر دائمًا مدافعة ومساندة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، فهم إخوتنا"، مشيرًا إلى أن مصر منذ عام 1948 وهي تدافع عن القضية الفلسطينية، إلى جانب دعم شعب مصر ومواطنيها لأهلنا في فلسطين.

وتابع أن قرارات الرئيس بعدم السماح بتهجير أهالي قطاع غزة، والتأكيد على السيادة المصرية على جميع أراضي مصر وسيناء، فضلًا عن عدم السماح بخروج المحاصرين إلا بدخول المساعدات لإخوتنا في فلسطين قرارات حكيمة، وكل مواطن كبير وصغير في الشعب المصري يؤيد قرارات الرئيس السيسي.

وأوضح أن الرئيس بث رسائل طمأنة للشعب المصري كله بأن مصر قوية، ومصر تمتلك جيشًا قويًا وشعبًا يثق في قيادته، ونحن على استعداد دائمًا للتطوع والدفاع عن أرض مصر مهما تقدمنا في العمر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي رئيس وطني وقائد نفتخر به ونستجيب لندائه في أي وقت، ونحن معه دائمًا ومع مصر.. تحيا مصر.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي إدانة مصر كل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكل القوانين الدولية، مشددًا على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.

وأشار الرئيس إلى أن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، وأن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".

