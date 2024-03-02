غدًا.. مجلس الشيوخ ينظر قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلساته العامة غدًا الأحد، لمناقشة عدد من الملفات الهامة ومشروعات القوانين المدرجة وفق جدول أعمال المجلس.



ومن المقرر أن يستعرض المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

تحسين شبكة الأمان الاجتماعي

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة 17 مـن الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا علـى إعالة نفسـه وأسرته، وفي حالات العجـز والشيخوخة والبطالة.

وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وليقر بحق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام القانون، كما أشار القانون إلى إنشاء صندوق تكافل وكرامة.