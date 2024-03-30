"المصريين الأحرار" يهنئ محافظة الجيزة بعيدها القومي

هنَّأ حزب "المصريين الأحرار"، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، محافظة الجيزة وأهلها، والقيادات التنفيذية والشعبية، بمناسبة عيد المحافظة القومي، الذي يصادف اليوم 31 مارس من كل عام.

وبهذه المناسبة، قال الحزب إن العيد القومي يأتي تخليدًا لذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919، حينما تصدَّوا لقطار جنود الاحتلال ورفضوا أن يمرَّوا إلى الصعيد ودارت معركة استشهد فيها عددٌ من المصريين.

وأكد حزب "المصريين الأحرار" أهمية الدور التاريخي والحضاري لمحافظة الجيزة، كونها إحدى أهم محافظات مصر، التي تحتضن العديد من المعالم الأثرية والسياحية، مثل أهرامات الجيزة، وأبو الهول، ومدينة ممفيس، والمتحف المصري الكبير، وغيرها من المواقع التي تجذب السائحين من جميع أنحاء العالم.

كما أشاد الحزب بالجهود الرامية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وأعرب الحزب عن تقديره للدور الوطني لأهالي محافظة الجيزة، الذين شاركوا في صنع تاريخ مصر، وقدموا تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن الوطن، وتحقيق الاستقلال والحرية.

وتمنى الحزب لمحافظة الجيزة المزيد من التقدم والازدهار، وأن يزداد دورها لمواكبة مسيرة التنمية والبناء في مصر التي تستهدفها القيادة السياسية.