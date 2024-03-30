السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس بلدية دير البلح: قطاع غزة يعاني من عدم توفر مياه صالحة للاستخدام الآدمي

غزة
غزة

قال رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، اليوم السبت، إن الاحتلال يتعمد قصف مباني البلديات لتعطيل خدماتها، مطالبًا المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

فيما كشف الجرو، عن معاناة قطاع غزة من عدم توفر مياه صالحة للاستخدام الآدمي، مضيفًا: "لا يوجد مناطق آمنة في قطاع غزة كما يدعي الاحتلال".

واعتبر أن الاحتلال يريد خلق أزمات وزيادة معاناة شعبنا بتعطيل خدمات البلديات في قطاع غزة، مناشدًا كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية لدعم حق الشعب الفلسطيني بالعيش الكريم.

وأردف: "الاحتلال أخرج بلديات القطاع عن الخدمة بقصفه لجميع مقدراتها ومبانيها"، معتبرًا الوضع في قطاع غزة كارثي يفوق الوصف.

فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، أنه بعد مرور أسبوعين على اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي ما زال هناك 107 من المرضى المحاصرين الذين تم تجميعهم في مبنى تنمية القوى البشرية في ظروف غير إنسانية، دون ماء وكهرباء ودواء ومن بينهم 30 من المرضى المقعدين، بالإضافة إلى 60 من الطواقم الطبية.

وأكدت الصحة في غزة، على مواصلة الاحتلال الممارسات الوحشية ضد المرضى في المستشفى، قائلة: "يمنع الاحتلال كل المحاولات لإجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية، ونحذر بأن حياة هؤلاء المرضى في خطر محدق وندعو الجميع لتحرك عاجل لإنقاذ أرواحهم".

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