نتنياهو: قضينا على أكثر من 200 شخص فى مستشفى الشفاء

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قضينا على أكثر من 200 شخص في مستشفى الشفاء، بينهم قادة كبار.

وتابع نتنياهو "مستمرون في عملياتنا في غزة ولبنان وصدقنا على خطة لدخول رفح للقضاء على حماس، مشددا على أنه لا انتصار على حماس دون دخول قواتنا إلى رفح وسندخلها بكل تأكيد.

نتنياهو: لا يوجد تردد لدخول قوات الجيش إلى رفح

وأضاف نتنياهو أنه لا يوجد تردد لدخول قوات الجيش إلي رفح، متابعًا: "نعمل الآن على إجلاء السكان وسندخلها، رغم كل الضغوط وسندخل إلى رفح رغم معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وتابع نتنياهو: "نريد خلق الظروف المناسبة أمنيا لعودة مواطنينا إلى منازلهم في الشمال".

وقال نتنياهو، إن العالم نسي بسرعة ما حدث في السابع من أكتوبر والتركيز ينصب على عدم قيام إسرائيل بتقليل عدد الضحايا المدنيين.

وقال نتنياهو إن أفضل حل الوضع الأمني في الشمال دبلوماسيا، لكننا سنفعل ذلك بطرق أخرى إذا لم يفلح ذلك المسعى.

وسبق، وأشعل المتظاهرون النيران في شارع بيجن، ولم تقم الشرطة بإطفائها بسبب تفاقم الأزمة بصورة كبيرة، ومطالبة المتظاهرين بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث حمل العديد من المتظاهرين المشاعل، كما هو معتاد في احتجاجات عائلات المحتجزين، وذلك قبل ساعات من انطلاق مفاوضات الهدنة في مصر اليوم الأحد، وفقًا لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن أفراد عائلات المحتجزين، تحدثوا الواحد تلو الآخر، وأصبح خطابهم أكثر عدائية بشكل ملحوظ أكثر مما كان عليه في الأسابيع السابقة، حيث دعا شقيق أحد المحتجزين بإطلاق سراح المحتجزين "بالقوة" إذا لزم الأمر.

بينما أكدت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، أن محتجي الطريق الدائري في تل أبيب أغلقوا الطريق يوم السبت بعد تظاهرتين في أكبر مدينة إسرائيلية دعتا إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة وانتقدتا أسلوب تعامل الحكومة مع الحرب.