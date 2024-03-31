الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نتنياهو: قضينا على أكثر من 200 شخص فى مستشفى الشفاء

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قضينا على أكثر من 200 شخص في مستشفى الشفاء، بينهم قادة كبار.

وتابع نتنياهو "مستمرون في عملياتنا في غزة ولبنان وصدقنا على خطة لدخول رفح للقضاء على حماس، مشددا على أنه لا انتصار على حماس دون دخول قواتنا إلى رفح وسندخلها بكل تأكيد.

txt

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل مرض نتنياهو ومدة العملية الجراحية

نتنياهو: لا يوجد تردد لدخول قوات الجيش إلى رفح

وأضاف نتنياهو أنه لا يوجد تردد لدخول قوات الجيش إلي رفح، متابعًا: "نعمل الآن على إجلاء السكان وسندخلها، رغم كل الضغوط وسندخل إلى رفح رغم معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وتابع نتنياهو: "نريد خلق الظروف المناسبة أمنيا لعودة مواطنينا إلى منازلهم في الشمال".

txt

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

وقال نتنياهو، إن العالم نسي بسرعة ما حدث في السابع من أكتوبر والتركيز ينصب على عدم قيام إسرائيل بتقليل عدد الضحايا المدنيين.

وقال نتنياهو إن أفضل حل الوضع الأمني في الشمال دبلوماسيا، لكننا سنفعل ذلك بطرق أخرى إذا لم يفلح ذلك المسعى.

وسبق، وأشعل المتظاهرون النيران في شارع بيجن، ولم تقم الشرطة بإطفائها بسبب تفاقم الأزمة بصورة كبيرة، ومطالبة المتظاهرين بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث حمل العديد من المتظاهرين المشاعل، كما هو معتاد في احتجاجات عائلات المحتجزين، وذلك قبل ساعات من انطلاق مفاوضات الهدنة في مصر اليوم الأحد، وفقًا لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن أفراد عائلات المحتجزين، تحدثوا الواحد تلو الآخر، وأصبح خطابهم أكثر عدائية بشكل ملحوظ أكثر مما كان عليه في الأسابيع السابقة، حيث دعا شقيق أحد المحتجزين بإطلاق سراح المحتجزين "بالقوة" إذا لزم الأمر.

بينما أكدت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، أن محتجي الطريق الدائري في تل أبيب أغلقوا الطريق يوم السبت بعد تظاهرتين في أكبر مدينة إسرائيلية دعتا إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة وانتقدتا أسلوب تعامل الحكومة مع الحرب.

نتنياهو مستشفى الشفاء رفح حماس الرئيس الامريكي إسرائيل

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نجاة 12 شخصا من الموت فى محيط النادى الأهلى

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

أكبر مائدة إفطار للأيتام فى عين شمس

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر