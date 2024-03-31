مسلسل مليحة يتصدر الترند فى إسرائيل عقب عرض 5 حلقات

تصدر مسلسل مليحة الترند في إسرائيل، وذلك عقب أن أثار تفاعلًا واسعًا، بالتزامن مع عرض الحلقة الخامسة منه ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل مليحة، وفاة جدّ مليحة أبوعمار داخل المستشفى وأمام الضابط أدهم، وذلك قبل أن يحقق أمنيته، وهى الموت على أرض غزة لتصرخ مليحة وجدتها صرخات مدوية عقب مشاهدتهما له وهو مغطى بالملاءة، وذلك وسط محاولات ومواساة لهم من الضابط أدهم.

كما شهدت الحلقة بدء نشأة علاقة عاطفية بين الضابط أدهم ومليحة عندما أخذا يتبادلان الحديث وهما يتناولان القهوة، وحينها شاهد أدهم سلسلة ترتديها مليحة على رقبتها كانت على شكل خريطة فلسطين.

وعندئذ أبدى الضابط إعجابه بالسلسلة قائلًا لها إن قضية فلسطين هي قضية مصر والمصريين تماما، كما هي قضية الفلسطينيين.

كما شهدت الحلقة الخامسة شك زوجة خال الضابط أدهم والتي تجسد دورها الفنانة حنان سليمان، وهى تربطها علاقة قوية به وبوالدته والأسرة في إصابتها بمرض السرطان.

قصة مسلسل مليحة

تدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هى وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدًا بعد الماضي الحزين.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم أبطال مسلسل مليحة، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.